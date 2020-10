Adebayo bliže nastopu na četrti tekmi kot Goran Dragić

Miami je zaGorana Dragića tudi pred tretjo tekmo v noči na ponedeljek ocenil možnost nastopa za dvomljivega, kar po pravilih NBA pomeni, da naj bi imel 25-odstotne možnosti igranja. Slovenski organizator igre je nato izpustil že drugo tekmo zapored. Četrta tekma – Lakers v seriji na štiri zmage vodijo z 2:1 – bo v sredo ob 3. uri zjutraj.

Oba omenjena igralca sta se poškodovala na prvi tekmi finala. Goran Dragić ima strgano tetivo v stopalu leve noge, Bam Adebayo pa je staknil poškodbo vratu. Goran Dragić je slabe novice potrdil tudi sam na sinočni video novinarski konferenci.

"Čutim velike bolečine, kar je glavna skrb. Glede na to kako se trenutno počutim, je le malo možnosti, da bom igral naslednjo tekmo. Vendar so mi povedali, da se lahko situacija spremeni iz dneva v dan. Moram priznati, da je veliko bolje kot pred štirimi dnevi. Bomo videli, kako se bo noga odzivala v bližnji prihodnosti," je dejal Dragić. Razložil je še, da poškodba ni nova in da je bolečine čutil že med tekmami proti Milwaukeeju in Bostonu. "Dobival sem vso nego, ki sem jo lahko, ampak na žalost se je zgodilo, kar se je zgodilo," je dodal.