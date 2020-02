Adebayor v Paragvaju zanetil pravo evforijo

Predsednika Club Olimpie Marco Trovato je pred dnevi, ko so se pojavile govorice o morebitni selitvi Emmanuela Adebayorja v Paragvaj, dejal, da bo do posla prišlo, v kolikor klub do srede proda dodatnih 20 tisoč sezonskih vstopnic. Moštvo iz glavnega paragvajskega mesta Asuncion naj bi doslej sicer prodalo 14 tisoč novih sezonskih abonmajev, kar je bilo dovolj, da je nekdanji reprezentant Toga tudi dejansko podpisal pogodbo. 35-letnik je dogovor sklenil do konca te sezone.

Kapetan trenutno pete ekipe paragvajskega prvenstva je Roque Santa Cruz, ki je z Adebayorjem delil garderobo pri Manchester Cityju. Oba je na Etihad leta 2009 pripeljal tedanji trener Mark Hughes. Prav 38-letni Paragvajec je bojda odigral ključno vlogo pri prestopu nekdanjega topničarja, saj so se zanj ogreli tudi pri argentinski Boci Juniors.

Adebayor je zadnja tri leta preživel v Turčiji. Sprva je zastopal carigrajski Basaksehir, zadnjih nekaj mesecev leta 2019 pa je preživel kot nogometaš Kayserisporja, ki ga vodi legendarni Robert Prosinečki. 35-letnik je sicer največji vtis postil na Otoku, kjer je igral za Arsenal, Manchester City, Tottenham in Crystal Palace. Ko je bil formalno član meščanov, pa je bil polovico sezone 2010/2011 posojen celo k madridskemu Realu.

