Adidas razkril žogo za Euro 2024

Proizvajalec športne opreme Adidas je pol leta pred začetkom nogometnega evropskega prvenstva oziroma Eura razkril žogo, s katero se bo igralo na turnirju. Žogo so pri nemškem proizvajalcu poimenovali Fussballliebe oziroma v prevodu 'ljubezen do nogometa'.

"Zasnova žoge je navdihnjena z veseljem do nogometa in energijo turnirja in bo prvič na UEFA EURO vsebovala tehnologijo Adidas Connected Ball," so ob uradni predstavitvi žoge za Euro 2024 zapisali pri Uefi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Žogo si pri Adidasu poimenovali Fussballliebe, nemško za 'ljubezen do nogometa'. Njen dizajn po besedah Uefe predstavlja gibanje žoge in energijo igre skozi izrazite črne oblike kril, poudarjene z barvitimi robovi, krivuljami in pikami. Uporaba krepke rdeče, modre, zelene in oranžne slavi tako živahnost, ki jo tekmovalne države prinašajo na turnir, kot čisto preprostost nogometa, ki pritegne toliko ljubezni navijačev po vsem svetu. Na žogi so prikazane tudi ilustracije vsakega stadiona turnirja, poleg imena vseh mest gostiteljic Eura. Poleg uporabe recikliranega poliestra in črnila na vodni osnovi je Fussballliebe izdelana iz bolj trajnostnih bioloških materialov kot katera koli prejšnja Adidasova uradna žoga. Vsaka plast žoge je bila prilagojena tako, da vključuje materiale, kot so koruzna vlakna, sladkorni trs, lesna celuloza in guma.

icon-expand Fussballliebe FOTO: Uefa.com

"Evropsko nogometno prvenstvo je vrhunec reprezentančnega nogometa v Evropi in zavezani smo k zagotavljanju, da vsak vidik, od prizorišč do opreme, podpira najvišje standarde kakovosti in uspešnosti. Kot vedno smo prepričani, da bo Adidasov Fussballliebe zaznamoval še en korak v naši skupni predanosti odličnosti," je ob predstavitvi žoge za uradno spletno stran Uefe zapisal Uefin tehnični direktor Zvonimir Boban. Tehnologija Adidas Connected Ball, ki jo bo vsebovala žoga, zagotavlja vpogled v vsak element gibanja žoge in prispeva k procesu odločanja Uefinega sodnika v sobi za VAR. Zunanja lupina žoge je podprta s tehnologijo CTR-CORE, ki je zasnovana za natančnost in doslednost ter s svojo obliko in zadrževanjem zraka podpira hitro in natančno igro.

icon-expand FUSSBALLLIEBE FOTO: Uefa.com