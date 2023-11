Adiev pred tekmo s Slovenijo: Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da se uvrstimo na Euro

Nogometni reprezentanci Slovenije in Kazahstana le še nekaj ur loči do odločilne zadnje tekme skupinskega dela kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2024. Obračun v Stožicah bo dal še drugega potnika v Nemčijo iz skupine H, potem ko se je na Euro že uvrstila Danska. V taboru Kazahstana so odločni, da jo na gostovanju zagodejo Sloveniji in se uvrstijo na Euro 2024.

Pred potjo v Ljubljano se je Magomed Adiev namenil nekaj pozornosti kazahstanskim medijem in jim zaupal, kako so potekale priprave na odločilno tekmo s Slovenijo: "Dobro smo pripravljeni, nismo imeli veliko časa, a smo čas, ki smo ga imeli, dobro izkoristili." Za Adieva in varovance ni ovira tudi dolgo potovanje, na katero so se podali v želji za kvalifikacije na prvo veliko tekmovanje v zgodovini kazahstanskega nogometa. "Ni mi težko odpotovati daleč. Smo 'stepski volkovi' in to je v krvi vsakega državljana Kazahstana. Želimo izpolniti pričakovanja navijačev in se uvrstiti na Euro 2024," je po poročanju Egemen.kz povedal Rus na klopi Kazahstana.

icon-expand Magomed Adiev FOTO: AP

V Slovenijo so sicer nasprotniki prileteli oslabljeni, saj bosta zaradi poškodb odsotna prvi strelec Bahtijar Zajnutdinov in kapetan Ashat Tagibergen. 46-letni nekdanji napadalec je za slovensko reprezentanco dejal, da je "resna ekipa, da ima kakovostne igralce, ki igrajo v velikih klubih", in v isti sapi dodal: "Prednost je na njihovi strani, toda značaj in enotnost ekipe sta na naši strani. Še z nobeno ekipo nismo izgubili pred tekmo in tudi tokrat je temu tako. Za nas šteje samo zmaga."

icon-expand Slovenija je prvo medsebojno srečanje v tem kvalifikacijskem ciklu dobila z 2:1. FOTO: AP

Pod vodstvom Adieva je kazahstanska reprezentanca v kvalifikacijskem ciklu za EP 2024 vknjižila šest zmag in tri poraze. Izmed šestih porazov je tri zmage dosegla doma in tri v gosteh, edini poraz v gosteh pa jim je zadala Danska, ki si je v petek z zmago nad Slovenijo že zagotovila prvo mesto v skupini H in uvrstitev na Euro.

icon-expand Statistični predogled tekme Slovenija – Kazahstan FOTO: Sofascore.com

Statistični predogled tekme Slovenija – Kazahstan Še preden je Slovenija v petek izgubila proti Danski, je Kazahstan doma s 3:1 premagal San Marino in se tako Sloveniji približal na točko zaostanka. Za četo Matjaža Keka je torej na zadnji tekmi skupinskega dela za kvalifikacijo na EP dovolj, da ne izgubi, kazahstanska reprezentanca pa mora zmagati, če hoče prehiteti Slovenijo in se sploh prvič uvrstiti na Euro.