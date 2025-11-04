'Adijo, podgana': vandali pustili sporočilo Alexandru-Arnoldu

Leta 2019, ko je Liverpool osvojil nogometno Ligo prvakov, so navijači Liverpoola v bližini Anfielda Trentu Alexandru-Arnoldu posvetili stensko poslikavo, ob podobi svojega junaka pa zapisali: "Sem le navaden fant iz Liverpoola, ki je dosegel svoje sanje."

Jasno je, v koga bo usmerjen soj žarometov na Anfieldu

Preberi še Jasno je, v koga bo usmerjen soj žarometov na Anfieldu

27-letnik je bil med navijači Liverpoola zelo priljubljen, se pa je mnenje marsikaterega pristaša Redsev spremenilo, ko se je Anglež junija letos odločil zapustiti Anfield in obleči dres madridskega Reala.

Obračun med Liverpoolom in Real Madridom bomo od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO.

In da so njegov prestop vzeli kot izdajo, mu je na predvečer tekme Lige prvakov med Liverpoolom in Real Madridom dala vedeti tudi skupinica vandalov, s tem ko je uničila njemu namenjeno stensko poslikavo. Podoba angleškega nogometaša je bila danes zjutraj prekrita z belo barvo, zraven pa so Alexandru-Arnoldu namenili tudi sporočilo: "Adijo, podgana."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Lokalni prebivalci so bili nad dejanjem vandalov zgroženi. "Bila je poslikava, ki ni prikazovala le nogometaša, temveč tudi zgodbo o premagovanju ovir in ljubezen do kluba," je za špansko Marco povedal eden izmed domačinov.

"To ni normalno, je velika sramota in tudi malo zaskrbljujoče," pa je komentiral lastnik stavbe, na kateri se poslikava nahaja.

Domačini so sicer hitro ukrepali in pred enajsto zjutraj je bila poslikava že očiščena in popravljena.