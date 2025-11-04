Svetli način
Nogomet

'Adijo, podgana': vandali pustili sporočilo Alexandru-Arnoldu

Liverpool, 04. 11. 2025 16.07 | Posodobljeno pred 1 uro

Ž.Ž.
0

Pred večernim obračunom Lige prvakov med Liverpoolom in Real Madridom so se vandali spravili nad poslikavo Trenta Alexandra-Arnolda blizu stadiona Redsov. Angleškemu reprezentantu, ki se po devetih letih igranja za Liverpool nocoj v dresu belega baleta vrača na Anfield, sporočajo: "Adijo, podgana!"

Trent Alexander-Arnold
Trent Alexander-Arnold FOTO: The Athletic

Leta 2019, ko je Liverpool osvojil nogometno Ligo prvakov, so navijači Liverpoola v bližini Anfielda Trentu Alexandru-Arnoldu posvetili stensko poslikavo, ob podobi svojega junaka pa zapisali: "Sem le navaden fant iz Liverpoola, ki je dosegel svoje sanje."

27-letnik je bil med navijači Liverpoola zelo priljubljen, se pa je mnenje marsikaterega pristaša Redsev spremenilo, ko se je Anglež junija letos odločil zapustiti Anfield in obleči dres madridskega Reala. 

Obračun med Liverpoolom in Real Madridom bomo od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO.

In da so njegov prestop vzeli kot izdajo, mu je na predvečer tekme Lige prvakov med Liverpoolom in Real Madridom dala vedeti tudi skupinica vandalov, s tem ko je uničila njemu namenjeno stensko poslikavo. Podoba angleškega nogometaša je bila danes zjutraj prekrita z belo barvo, zraven pa so Alexandru-Arnoldu namenili tudi sporočilo: "Adijo, podgana."

Lokalni prebivalci so bili nad dejanjem vandalov zgroženi. "Bila je poslikava, ki ni prikazovala le nogometaša, temveč tudi zgodbo o premagovanju ovir in ljubezen do kluba," je za špansko Marco povedal eden izmed domačinov.

"To ni normalno, je velika sramota in tudi malo zaskrbljujoče," pa je komentiral lastnik stavbe, na kateri se poslikava nahaja.

Domačini so sicer hitro ukrepali in pred enajsto zjutraj je bila poslikava že očiščena in popravljena.

Liverpool – Real Madrid v torek na Kanalu A in VOYO
Liverpool – Real Madrid v torek na Kanalu A in VOYO FOTO: 24ur.com
nogomet real madrid liverpool liga prvakov anfield trent alexander-arnold
