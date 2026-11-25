Natanko mesec dni pred gostovanjem Celjanov na stadionu Groupama Arena je na tej zelenici stal Adrian Zeljković. Njegov MTK je v enem najbolj tradicionalnih derbijev madžarskega nogometa proti Ferencvarošu klonil z visokih 0:5, slovenski vezist pa je na igrišču preživel 73 minut. Kako neugoden nasprotnik je 36-kratni madžarski prvak, je torej občutil na lastni koži. V četrtek ob 21. uri bo na tem istem stadionu gostovalo Celje, 24-letni Žalčan pa bo imel prav poseben razlog za spremljanje obračuna. V mlajših selekcijah je namreč nosil tudi dres kluba iz knežjega mesta, na katerega ga še danes vežejo lepi spomini. "Celje mi je ostalo v najlepšem spominu, tam se počutim kot doma. Nenazadnje prihajam iz Žalca, tako da je zame Celje domač klub. Tja me vežejo lepi spomini," nam je uvodoma v madžarski prestolnici zaupal slovenski reprezentant.

Celjani lahko Madžare kaznujejo ob izgubljenih žogah

Čeprav ga je nogometna pot že pred leti odpeljala v tujino, še vedno podrobno spremlja dogajanje v slovenskem prvenstvu, kjer v dresu Mure nastopa tudi njegov starejši brat Aleksandar Zeljković. Dobro pozna kakovost grofov, obenem pa ima iz prve roke tudi izkušnje z njihovim naslednjim evropskim tekmecem. "Mislim, da je Celje zelo dobra ekipa v posesti in da ima odlične posameznike. Ampak po drugi strani se zavedam tudi kakovosti Ferencvaroša. Igrajo napadalni nogomet. Če Celju ne bo uspelo zadržati posesti in dominirati v igri, lahko svoje priložnosti zagotovo išče v protinapadih," je ocenil Zeljković in izpostavil eno od pomanjkljivosti madžarskega velikana: "Zdi se mi, da je Ferencvaroš, kadar napada, precej ranljiv ob izgubljenih žogah." Prav napadalna usmerjenost domačinov, ki bodo pred svojimi navijači bržkone želeli prevzeti pobudo, bi tako lahko Celjanom odprla prostor za hitre prehode v napad. To so dobro izkoriščali ob remiju s Salzburgom in ob zmagi nad graškim Sturmom.

V Budimpešti našel svoje mesto, o vrnitvi na Češko ne razmišlja

Zeljkovića je nogometna pot po odhodu iz Slovenije vodila prek slovaškega Spartaka iz Trnave do češke Viktorie Plzen, ki ga je v začetku letošnjega leta posodila madžarskemu MTK-ju. V spomladanskem delu minule sezone je za klub iz Budimpešte zbral 14 nastopov in dosegel en zadetek, poleti pa sta se kluba dogovorila za podaljšanje posoje z možnostjo odkupa. Slovenski vezist se je v madžarski prestolnici dobro znašel, vprašanje njegove dolgoročne klubske prihodnosti pa za zdaj ostaja odprto. "Trenutno sem na posoji do konca sezone z možnostjo odkupa. Zadovoljen sem tam, kjer sem. Poskušam iz dneva v dan, kot vedno, dajati vse od sebe na igrišču in verjamem, da se mi bo to tudi vrnilo," je povedal. Čeprav ga pogodba še vedno veže na češkega prvoligaša, njegove misli trenutno niso pri morebitni vrnitvi v Plzen. "Povsem osredotočen sem na MTK, tako da trenutno niti nisem v nekem stiku z Viktorio. Spremljam vse, ampak osredotočen sem na svoje predstave in naše tekme. Kaj se bo zgodilo po koncu sezone, pa je težko napovedati," je pojasnil.

O reprezentanci: Ni presenečenje, da so rezultati dobri

Zadovoljstva pa Zeljković ne skriva ob dogajanju v slovenski izbrani vrsti. Vezist, ki ga je Matjaž Kek pred dobrima dvema letoma popeljal na evropsko prvenstvo v Nemčijo, je tudi pod vodstvom Boštjana Cesarja del reprezentančne zgodbe. Slovenija si je z drugim mestom v skupini lige narodov in prepričljivo zmago nad Severno Makedonijo (3:0) v zadnjem krogu priigrala dodatne kvalifikacije za napredovanje v elitno ligo A. Zeljković je prepričan, da napredek reprezentance ni naključje.

Adrian Zeljković FOTO: Damjan Žibert