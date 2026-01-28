Adriano besen kot ris: 'Imaš 24 ur, preden te najdem'

Zgodba o Adrianu je ena bolj tragičnih v zgodovini nogometa. Brazilec je v svojih najboljših letih dominiral v italijanski Serie A, ki je bila v tistem času najboljša liga na svetu. V dresu Parme je zaslovel po svoji surovi moči in hitrosti, s katero je spominjal na še bolj legendarnega Ronalda Nazaria. Po prestopu v Inter je izgledalo, kot da se bo brazilski reprezentant povzpel na svetovni vrh nogometa. Potem pa je po številnih poškodbah in težavah zunaj igrišča njegova svetla kariera ugasnila.
Zdaj se v medijih namesto svojih nogometnih vragolij pojavlja zaradi izpadov in več kot očitnih težav z alkoholom. Nazadnje je brazilsko javnost šokiral posnetek, na katerem grozi prevarantu, ki je njegovo mamo oškodoval za skoraj dva tisočaka in pol. Goljuf se je pretvarjal, da je Adriano, in starejšo gospo prepričal, da denar nakaže "svojemu sinu". Pravi Brazilec je bil seveda razjarjen, ko je slišal za incident.
"Imaš 24 ur, da vrneš denar, sicer..." se je začelo Brazilčevo opozorilo. "Družina je sveta, nje se ne vpleta. Nekdo se je izdajal za mene in moja mama mu je poslala veliko denarja. Imaš 24 ur, drugače te bom našel. Videl boš, kako izgleda hudič na zemlji, iskal te bom," je goljufu zabrusil besni Adriano.
