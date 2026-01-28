Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Adriano besen kot ris: 'Imaš 24 ur, preden te najdem'

Rio de Janeiro, 28. 01. 2026 13.58 pred 58 minutami 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Adriano se je leta 2021 vrnil na San Siro, kjer ga je lep sprejem navijačev ganil do solz

Nekdanji brazilski superzvezdnik Adriano se je nedavno spet pojavil v središču medijske pozornosti v Braziliji. Na videoposnetku, ki je zaokrožil po družabnih omrežjih, grozi prevarantu, ki je nedavno njegovo mamo ogoljufal za skoraj 2.500 evrov. Nekdanji napadalec Interja je na posnetku pokazal svojo agresivno plat, ki ga je spremljala skozi celotno kariero.

Preberi še Nekdaj nogometni velikan in Ronaldov naslednik, danes pijan in bos v faveli

Zgodba o Adrianu je ena bolj tragičnih v zgodovini nogometa. Brazilec je v svojih najboljših letih dominiral v italijanski Serie A, ki je bila v tistem času najboljša liga na svetu. V dresu Parme je zaslovel po svoji surovi moči in hitrosti, s katero je spominjal na še bolj legendarnega Ronalda Nazaria. Po prestopu v Inter je izgledalo, kot da se bo brazilski reprezentant povzpel na svetovni vrh nogometa. Potem pa je po številnih poškodbah in težavah zunaj igrišča njegova svetla kariera ugasnila.

Zdaj se v medijih namesto svojih nogometnih vragolij pojavlja zaradi izpadov in več kot očitnih težav z alkoholom. Nazadnje je brazilsko javnost šokiral posnetek, na katerem grozi prevarantu, ki je njegovo mamo oškodoval za skoraj dva tisočaka in pol. Goljuf se je pretvarjal, da je Adriano, in starejšo gospo prepričal, da denar nakaže "svojemu sinu". Pravi Brazilec je bil seveda razjarjen, ko je slišal za incident.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Imaš 24 ur, da vrneš denar, sicer..." se je začelo Brazilčevo opozorilo. "Družina je sveta, nje se ne vpleta. Nekdo se je izdajal za mene in moja mama mu je poslala veliko denarja. Imaš 24 ur, drugače te bom našel. Videl boš, kako izgleda hudič na zemlji, iskal te bom," je goljufu zabrusil besni Adriano.

adriano prevara mama grožnja

Prvoligaške zelenice vendarle ne bodo samevale: SPINS napovedal odložitev stavke

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
28. 01. 2026 14.56
Tako vam povem, da ga bo vsa favela iskala in obračunala a tem goljufom!
Odgovori
0 0
Bigbadjohn
28. 01. 2026 14.55
In kaj je tu poanta? Treba zaščititi ubogega goljufka pred zlobnim Adrianom??!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469