Legendarni Aduriz končal kariero, saj mora na operacijo kolka

Občasni španski reprezentančni reprezentant Aritz Aduriz – za Španijo je med drugim nastopil tudi na Euru 2016 – je sporočil, da ne bo nadaljeval sezone in bo (predčasno) zaključil kariero, razlog pa je poškodba kolka. "Prišel je ta trenutek. Večkrat sem dejal, da te nogomet zapusti, še preden ga ti. Včeraj so mi zdravniki priporočili čimprejšnjo operacijo kolka, da bi mi vstavili protezo, ki bo nadomestila moj kolk, da se bom lahko približal normalnemu vsakdanu v življenju. Ne morem več pomagati mojim soigralcem, kot bi si sam želel in kot bi si oni zaslužili," je zapisal Aduriz na družbenih omrežjih.

Ob slovesu je ostal, tako kot ga poznamo celo kariero, skromen. "Na žalost živimo v hudih in bolečih časih: pandemija, ki jo še kar občutimo, nam je zapustila nepopravljivo škodo in še naprej se moramo boriti z njo, vsi. Zato ne ne obremenjujte z menoj, to je le ena anekdota," je dodal napadalec Athletica. "Pozabimo na sanjske konce, saj bomo imeli dovolj časa, da se poslovimo. In da, prišel je čas za slovo, tu se moja pot končuje. Nepozabna in čudovita od začetka do konca,"je v čustvenem zapisu zaključil Bask.

Za špansko reprezentanco je Aduriz odigral 13 tekem in dosegel dva gola, novembra 2016 je s 35 leti in 225 dnevi postal najstarejši strelec španske reprezentance vseh časov, gol je dosegel na obračunu z Makedonijo (4:0). Napadalec iz San Sebastiana je sicer v preteklosti izpostavil, da je najpomembnejši gol v njegovi karieri tisti iz finala španskega superpokala leta 2015, ko je Athletic premagal Barcelono in osvojil svojo prvo lovoriko po letu 1984.