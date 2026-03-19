Celjani lovijo čudež: v peklu na Agii Sofii po nemogoče

Po visokem porazu z 0:4 na prvi tekmi proti AEK-u se zdi, da je zgodba odločena. A nogomet je ravno zato največji, ker včasih piše nemogoče zgodbe. Da bo naloga še težja, potrjuje tudi dogajanje okoli stadiona. Predstavnik domačega kluba nam je razkril, da se obeta peklensko vzdušje pred razprodanim stadionom, ki sprejme 32.500 gledalcev. Agia Sofia bo danes zvečer vrela.

Tribune Agie Sofie so sinoči na treningu Celja še samevale, danes pa bodo nabito polne.

Atene niso le mesto nogometa, so mesto bogov in mitov. Stari Grki so med drugim verjeli v boginjo sreče Tihe – in prav kanček njene naklonjenosti bi Celjani na povratni tekmi krvavo potrebovali.

Campelos: Smo brez velikega pritiska

Vitor Campelos, Portugalec, ki je v petek sedel na klop Celja, je pred tekmo izpostavil: "Mislim, da imamo dobre osnove, na katerih lahko gradimo. Po zaostanku štirih golov smo brez velikega pritiska. Nismo imeli veliko časa za trening, a od igralcev želimo pozitivno energijo. Igramo proti veliki ekipi, ki običajno nastopa v Evropski ligi ali Ligi prvakov. Celje si želi biti tam v prihodnosti."

Kljub visokemu zaostanku trener ne meče puške v koruzo. "Nič ni nemogoče. V nogometu se lahko zgodi vse, a moramo ostati prizemljeni. Želimo odigrati dobro tekmo. Poskušali bomo pokazati organiziranost in razvijati svojo idejo igre. Glavna stvar, ki jo moramo izboljšati, je kompaktnost." Za Campelosa bo to posebna tekma – prva evropska v vlogi glavnega trenerja. "Želel bi si, da bi bil tukaj z drugačnim rezultatom, a življenje je takšno – živeti moraš v sedanjosti, ne v preteklosti."

Požeg Vancaš: Če ne verjameš, nima smisla biti tukaj

Rudi Požeg Vancaš ne skriva razočaranja nad prvo tekmo: "Že prvo tekmo nismo imeli kaj za izgubiti. Vedeli smo, za kakšnega tekmeca gre. Bili smo pod nivojem, težko bi odigrali slabše." A hkrati poudarja, da Celje v Atene ni prišlo na izlet. "Vem, da so minimalne možnosti, ampak prišli smo s ciljem, da zmagamo. Dali bomo vse od sebe in bomo videli. Če ne bi verjel v preobrat, ne bi bil tukaj. Upam, da nas pogleda nekdo od zgoraj in da se zgodi kakšen čudež."

Popravki s prve tekme? Po njegovih besedah praktično vse: "Popraviti moramo vse. Bili smo premalo agresivni, naredili preveč napak v obrambi, v napadu ustvarili premalo. Pomembna bo koncentracija pri prekinitvah." Ob tem pa izpostavlja tudi boljšo kemijo po trenerski menjavi: "Smo bolj kompaktni, stojimo bolj ozko in puščamo manj prostora. S časom bomo to še bolj utrdili. Med sabo smo se bolj povezali, kar je zelo pomembno."

Nikolić brez kalkulacij: To ni prijateljska tekma

Na drugi strani AEK ne želi ničesar prepustiti naključju. Trener Marko Nikolić je na novinarski konferenci pred tekmo poudaril, da visoka prednost ne pomeni sproščenosti. "Čaka nas še ena velika, tekmovalna tekma. To ni prijateljska tekma. Imamo dober rezultat, a še nismo napredovali. Moramo biti resni, pokazati spoštovanje in igrati na maksimumu – kot da je 0:0 ali kot da izgubljamo 0:1."

Marko Nikolić je deloval tudi pri ljubljanski Olimpiji.

Njegovo sporočilo je jasno: brez kalkulacij. "Moja filozofija je vedno usmerjena v naslednjo tekmo. Ko začneš kalkulirati, te nogomet kaznuje. Jutri bomo igrali z najmočnejšo možno ekipo. Rumeni kartoni me ne zanimajo – želim zmagati." Ob tem pričakuje tudi pomoč s tribun: "Upam na polne tribune. Ekipa je pogosto boljša, ko lovi rezultat, kot pa ko ga brani."

Varga pod vprašajem

Na zadnjem treningu AEK-a je nekaj pozornosti pritegnil tudi madžarski napadalec Barnabas Varga, ki je v knežjem mestu načel celjsko mrežo. Vsaj uvodnih 15 minut treninga je opravil po individualnem programu, kar odpira vprašanje, ali bo na voljo za povratno tekmo.