Nogomet

Peklenske Atene niso zlomile Celjanov: častna zmaga, a konec evropske poti

Atene, 20. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
NK Celje

Vzdušje na razprodanem stadionu je bilo točno takšno, kot so ga napovedovali domačini – vroče, glasno in neizprosno. A nogometaši Celja se ga niso ustrašili. V grški prestolnici so prikazali pogumno, zrelo predstavo in z zmago 2:0 proti AEK-u pokazali, da sodijo na evropski zemljevid. Kljub temu pa ostajajo brez četrtfinala Konferenčne lige, saj je bil zaostanek s prve tekme v Celju (0:4) preprosto previsok.

Grofje so od prve minute delovali odločno, samozavestno in kar je bilo po prvi tekmi še posebej pomembno – organizirano. Nagrada za tak pristop je prišla v obliki zadetkov Nikite Josifova in Rudija Požega Vancaša, ki sta poskrbela za prestižno zmago na težkem gostovanju.

Campelos: Vidim ekipo, ki lahko močno zraste

Trener Vitor Campelos po tekmi ni skrival mešanih občutkov. Veselje zaradi zmage, a hkrati tudi obžalovanje zaradi zamujene priložnosti na prvi tekmi.

"Seveda sem vesel zmage, a ne morem biti povsem zadovoljen, ker smo si želeli napredovati. Po prvi tekmi smo vedeli, da bo zelo težko. Pripeljati ekipo sem, na tak stadion, ob takšni podpori in pokazati takšen karakter ter pogum, ni preprosto. Ta ekipa ima še veliko prostora za napredek," je poudaril Portugalec, ki je na klopi Celja šele teden dni.

Vitor Campelos
Vitor Campelos
Ob tem je izpostavil še en pomemben vidik, obrambno stabilnost. Celjani na zadnjih dveh tekmah niso prejeli zadetka. "To je dobro za moralo in samozavest. Najboljša obramba osvaja prvenstva," je dodal.

Posebej zanimiva je bila njegova odločitev ob polčasu, ko je iz igre potegnil razpoloženega Josifova in Juanja Nieta. "To je bila že 45. tekma v sezoni. Oba sta igrala 90 minut na zadnji tekmi, bila sta zelo utrujena. Pred igralcem je vedno človek – vedno bomo zaščitili človeka. Pred nami je še devet final in potrebujemo vse igralce."

Napredek pri prekinitvah in zrela predstava

AEK je imel na voljo 11 kotov, a Celjani tokrat niso popuščali. Prav nasprotno. Področje, ki jim je v zadnjem obdobju povzročalo precej težav, je bilo tokrat ena izmed svetlih točk.

"100-odstotno sem zadovoljen. Od prihoda delamo na tem in želimo biti močnejši pri prekinitvah," je poudaril Campelos. Na igrišču se je to jasno videlo. Celjani so delovali kompaktno, disciplinirano in predvsem evropsko zrelo.

Kolotilo: Naša napaka, a ponosen sem na ekipo

Predsednik kluba Valerij Kolotilo je po tekmi odkrito priznal, da je bil izpad tudi posledica odločitev vodstva. "Žal nam je, da smo izpadli. Naša napaka, napaka vodstva, da smo predolgo potrebovali za menjavo trenerja. Fantom je bilo težko nadoknaditi štiri gole zaostanka, ampak sem ponosen nanje. Dali so vse od sebe."

Kljub razočaranju pa poudarja širšo sliko: "Če prideš med 16 najboljših ekip Konferenčne lige, je to velika čast. Spisali smo nekaj izjemnih zmag in lepih trenutkov. Verjamem, da bomo naslednje leto to ponovili."

Ob tem je izrazil tudi zadovoljstvo z novim trenerjem: "Zelo sem zadovoljen z njim. Ekipa dve tekmi ni prejela zadetka, kar je zelo pomembno."

In še kanček humorja ob omembi napadalca AEK-a Luke Jovića: "Ko je bil trener Damir Krznar, je bil na našem seznamu želja, ampak tokrat je bil zelo slab, tako da ne bo odpotoval z nami," se je pošalil Kolotilo.

Požeg Vancaš: Pokazali smo, da smo dobra ekipa

Eden od junakov večera Požeg Vancaš je izpostavil mešane občutke v slačilnici: "Veseli smo zmage, a hkrati malo žalostni zaradi prve tekme. Igrali smo proti dobremu nasprotniku in zasluženo zmagali."

Rudi Požeg Vancaš
Rudi Požeg Vancaš
Celjani so iskali tretji zadetek, a na koncu so jim pošle moči. "Svit Sešlar je zadel vratnico, sam sem imel dobro priložnost. Iskali smo tretji gol, potem pa smo se zadnjih 15 minut preveč povlekli nazaj. Zmanjkalo je tudi nekaj energije."

Kljub temu ostaja optimističen: "Pot je prava. Zmagati na takšnem stadionu veliko pomeni. Zdaj se moramo še bolj povezati."

Vuklišević: To je samozavest za naprej

Odlično predstavo v obrambi je prikazal Damjan Vuklišević, ki je bil kos tudi zvezdniškemu Joviću. "Po prvi tekmi smo si rekli, da moramo tukaj uživati in pokazati vse, kar znamo. Prvi polčas je bil skoraj popoln. Škoda za prvo tekmo," je ocenil celjski branilec.

Ob tem je poudaril, da ima zmaga v Atenah veliko težo za nadaljevanje sezone: "Za samozavest je ta tekma zelo pomembna, ne glede na izpad."

Damjan Vuklišević in Luka Jović
Damjan Vuklišević in Luka Jović
Dvoboj z nekdanjim napadalcem madridskega Reala vidi kot dragoceno izkušnjo: "Vemo, da gre za izjemno kakovostnega igralca, še posebej nevarnega, ko igra s hrbtom proti golu. To je ena izkušnja več v moji karieri, ki je več kot dobrodošla."

Posebno je izpostavil tudi atmosfero na stadionu: "Vzdušje je bilo fenomenalno. Ko smo dlje časa držali žogo, so jim navijači začeli žvižgati, kar veliko pove o naši predstavi."

Celje se tako poslavlja od Evrope, a ne sklonjenih glav. V Atenah so pokazali obraz ekipe, ki ima prihodnost. In če bodo nadaljevali v tem ritmu, se bodo evropske noči v Celju še vračale.

