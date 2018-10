Afera posilstvo CR7 po devetih letih ni naključje? Real prisilil Ronalda v plačilo Mayorgovi

Kot piše portugalski spletni časopis, naj bi odvetniki Cristiana Ronalda do potankosti preučili obtožbe Mayorgove o domnevnem posilstvu v Las Vegasu in vse skupaj poročali tudi Real Madridu. In prav španski klub naj bi pritisnil na Ronalda, naj se pogodi z Mayorgovo in naj ji plača odškodnino. Ronaldo se je tedaj ravno preselil iz Manchestra v Madrid, zato se je klub iz španske prestolnice bal za svojo podobo. "Skrbi so se močno povečale po ameriških počitnicah leta 2009, ko so ga ujeli rumeni mediji v spremstvu starlete Paris Hilton. Investicija v Ronalda je bila za takratne čase astronomska, v njegove sposobnosti na igrišču ni nihče dvomil, a bali so se, da bi posledice dejanj izven igrišča ogrozile klubsko podobo," še piše portugalski medij.