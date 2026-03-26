Nogomet

Afera prirejanja tekem na Češkem: korupcija razkrinkana s slovensko pomočjo

Ljubljana, 26. 03. 2026 15.55 pred 38 minutami 1 min branja 11

Avtor:
Lu.M
Češka nogometna zveza

Češko je pred nekaj dnevi pretresla novica o domnevnem prirejanju tekem v državnem prvenstvu. Med glavnimi osumljenci so nogometaši in uslužbenci prvoligaša Karvine, ki je ob škandalu izgubil tudi večino sponzorskega denarja. Vpleteni sta tudi mednarodni organizaciji Europol in Interpol, ki sta odmevno racijo izvedli tudi s pomočjo slovenskih kolegov.

Karvina trenutno zaseda osmo mesto v češkem prvenstvu, bolj kot rezultatsko formo pa navijače trenutno skrbi epilog največje športne afere v zgodovini Češke. Med vpletenimi v domnevno prirejanje tekem sta bila tudi igralca prve ekipe Samuel Šigut in Matej Hyble, ki sta bila začasno oproščena svojih igralskih dolžnosti. Poleg nogometašev, sodnikov in ostalega nogometnega osebja je med osumljenimi tudi župan mesta Karvine Jan Wolf.

Karvina je ostala brez sponzorskega denarja, ki ga v večini prispevata rudarsko podjetje OKD in ponudniki stavniških storitev Chance. Afera o nogometni korupciji je prvoligaša stala dobrih 735 tisočakov, po besedah predstavnice stavniškega podjetja Markete Svetlikove: "Ne želimo biti del kakršnegakoli procesa, ki na katerikoli način ruši osnove poštenosti v nogometu. Takšni škandali slabo vplivajo na kredibilnost športa in posledično tudi stavniškega sveta."

Trije od zaenkrat, po neuradnih informacijah, 40 ljudi, vpletenih v škandal, so bili že pripeljani v pripor, vse skupaj so tožilci pripor odredili za pet osumljencev. Operacija razkrinkanja korupcije je bila s strani Interpola izvedena tudi s slovensko pomočjo. Enota proti prirejanju tekem je prišla do informacij, ki vpletene povezujejo z večjo mrežo kriminalnih aktivnosti, ki je razširjena po celotni Evropi.

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

jank
26. 03. 2026 16.33
Zagotovo jo je pomagal odkriti Janša s pomočjo Black Cuba, alfa in omega boja proti korupciji v Sloveniji in v državah Višegrada.
Groucho Marx
26. 03. 2026 16.21
No, to je pa res komično. Slovenske institucije razkrivajo tujo korupcijo, domače se pa izogibajo kot hudič križa.
ap100
26. 03. 2026 16.19
kakšen lep naslov -v dejmo ga prevest v slovenske razmere
Samo DESNO je pravo
26. 03. 2026 16.17
Sem mislo da je vpletena Nika..ona vse pogrunta
Aladar
26. 03. 2026 16.13
Vedno TUJCI NAJDEJO KORUPCIJO TAKO KOT V SLOVENIJI
Aladar
26. 03. 2026 16.14
Ker je doma sama mafija in 10%
Ursooo
26. 03. 2026 16.28
Doma imamo mafijo že 40 let z enim in edinim ciljem - zarota proti načelniku Glanzkopfu!
Ricola Swiss
26. 03. 2026 16.12
Nikica razkrije vse, samo svoje korupcije ne!
JOSEPH HAYDN
26. 03. 2026 16.12
Pri nas jo pa razkrivajo drugi. In potem ko je razkrita, ostane nesankcionirana.
Aladar
26. 03. 2026 16.10
Pustite vi Čehe v Sloveniji in Romuniji raziščite Holoba in njegov RAČUN
zabuko
26. 03. 2026 16.09
Pa ne, tujci se vmešavajo.
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
