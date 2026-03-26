Afera prirejanja tekem na Češkem: korupcija razkrinkana s slovensko pomočjo

Karvina trenutno zaseda osmo mesto v češkem prvenstvu, bolj kot rezultatsko formo pa navijače trenutno skrbi epilog največje športne afere v zgodovini Češke. Med vpletenimi v domnevno prirejanje tekem sta bila tudi igralca prve ekipe Samuel Šigut in Matej Hyble, ki sta bila začasno oproščena svojih igralskih dolžnosti. Poleg nogometašev, sodnikov in ostalega nogometnega osebja je med osumljenimi tudi župan mesta Karvine Jan Wolf.

Karvina je ostala brez sponzorskega denarja, ki ga v večini prispevata rudarsko podjetje OKD in ponudniki stavniških storitev Chance. Afera o nogometni korupciji je prvoligaša stala dobrih 735 tisočakov, po besedah predstavnice stavniškega podjetja Markete Svetlikove: "Ne želimo biti del kakršnegakoli procesa, ki na katerikoli način ruši osnove poštenosti v nogometu. Takšni škandali slabo vplivajo na kredibilnost športa in posledično tudi stavniškega sveta."