Nogomet

Afera 'vohun' dobila epilog: Southampton ostal brez mesta v finalu

Southampton, 19. 05. 2026 20.16

Avtor:
Lu.M
Uslužbenec Southamptona, ki snema trening Middlesborougha

Poleg Premier lige se bliža tudi zaključek sezone Championshipa. Angleško drugorazredno tekmovanje čaka samo še zadnji obračun na Wembleyju, ki bo odločal o potniku med angleško elito. V velikem finalu bi se morala udariti Hull City in Southampton, a je slednji svoje mesto izgubil za zeleno mizo. Razlog pa je klubski uslužbenec, ki je 'vohunil' za njihovimi polfinalnimi tekmeci.

V začetku maja je otoški nogomet pretresla novica o domnevni hujši kršitvi pravil s strani Southamptona. Svetniki so se v polfinalu kvalifikacij za mesto med angleško elito v naslednji sezoni udarili z Middlesbroughom. Klub z južne angleške obale je tekmeca s severa izločil s skupnim rezultatom 2:1 in si zagotovil mesto v velikem finalu, ki ga vsako leto gosti kultni Wembley. Pred povratno tekmo so pri Middlesbroughu na organizatorje tekmovanja naslovili uradno pritožbo.

Med treningom so opazili posameznika, ki je skrit za drevesom vestno snemal vso akcijo. Takoj so sumili, da gre za neke vrste vohuna, ki ga je poslal Southampton, upajoč, da jim bodo posnetki prinesli tekmovalno prednost v polfinalu. Vodstvo tekmovanja je pritožbo vzelo skrajno resno, saj snemanje treningov velja za hujšo kršitev tekmovalnih pravil.

Afera, ki so jo na Otoku poimenovali Spygate je zdaj očitno vendarle dobila epilog, ki bo še dolgo odmeval. Vodilni možje Championshipa so namreč odločili, da Southamptonu odvzamejo mesto v finalu in ga dodelijo Middlesbroughu. Uslužbenec, ki je po navodilu nekoga iz kluba snemal trening nasprotnika in poskrbel za velik škandal, naj bi pri Southamptonu opravljal pripravništvo in bil tako kot nalašč za žrtveno jagnje, če bi početje uzrlo luč javnosti. Poleg izključitve iz finala jih je doletela še kazen štirih točk v naslednji sezoni angleškega drugorazrednega tekmovanja.

St. Mary's - stadion Southamptona
Odločitev je zaenkrat končna, Southampton pa se lahko nanjo uradno pritoži, možnost, ki jo bodo zagotovo izkoristili. V vsakem primeru pa prinaša precedens, ki bo dodobra zamajal temelje angleškega nogometa. V spominu ostaja podobna afera, ki se je pripetila Leedsu, ko je klub vodil kultni argentinski strateg Marcelo Bielsa.

