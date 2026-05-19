Afera 'vohun' dobila epilog: Southampton ostal brez mesta v finalu

V začetku maja je otoški nogomet pretresla novica o domnevni hujši kršitvi pravil s strani Southamptona. Svetniki so se v polfinalu kvalifikacij za mesto med angleško elito v naslednji sezoni udarili z Middlesbroughom. Klub z južne angleške obale je tekmeca s severa izločil s skupnim rezultatom 2:1 in si zagotovil mesto v velikem finalu, ki ga vsako leto gosti kultni Wembley. Pred povratno tekmo so pri Middlesbroughu na organizatorje tekmovanja naslovili uradno pritožbo.

Med treningom so opazili posameznika, ki je skrit za drevesom vestno snemal vso akcijo. Takoj so sumili, da gre za neke vrste vohuna, ki ga je poslal Southampton, upajoč, da jim bodo posnetki prinesli tekmovalno prednost v polfinalu. Vodstvo tekmovanja je pritožbo vzelo skrajno resno, saj snemanje treningov velja za hujšo kršitev tekmovalnih pravil.

Afera, ki so jo na Otoku poimenovali Spygate je zdaj očitno vendarle dobila epilog, ki bo še dolgo odmeval. Vodilni možje Championshipa so namreč odločili, da Southamptonu odvzamejo mesto v finalu in ga dodelijo Middlesbroughu. Uslužbenec, ki je po navodilu nekoga iz kluba snemal trening nasprotnika in poskrbel za velik škandal, naj bi pri Southamptonu opravljal pripravništvo in bil tako kot nalašč za žrtveno jagnje, če bi početje uzrlo luč javnosti. Poleg izključitve iz finala jih je doletela še kazen štirih točk v naslednji sezoni angleškega drugorazrednega tekmovanja.