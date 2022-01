Afriške nogometne zvezde od nedelje naprej v lov za laskavo lovoriko

Čeprav širjenje novega koronavirusa ne pojenja, bodo v Kamerunu gledalci na tekmah lahko prisotni, in sicer tisti, ki so polno cepljeni in ki pokažejo negativen test PCR, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Kot zanimivost, francoska tiskovna agencija AFP navaja podatek, da je v Kamerunu le šest odstotkov odraslih cepljenih.

Šesterica stadionov

Kakor koli, stadioni bodo lahko 60-odstotno zasedeni, na tekmah Kameruna pa celo 80-odstotno. Tekme bodo gostili stadion Japoma v Douali (kapaciteta 50.000), stadiona Olembe in Ahmadou Ahidjo v Yaoundeju (kapaciteti 60.000 in 42.500), stadion Roumde Adjia v Garoui (30.000), stadion Kouekong v Bafoussamu (20.000) in stadion Limbe v Limbeju (20.000).

Skupine prvenstva

Domačini bodo igrali v skupini A, skupaj z Burkino Faso, Etiopijo in Zelenortskimi otoki, v skupini B bodo Senegal, Zimbabve, Gvineja in Malavi, v C bodo Maroko, Gana, Komori in Gabon, v D Nigerija, Egipt, Sudan in Gvineja-Bissau, v E branilka naslova Alžirija, Sierra Leone, Ekvatorialna Gvineja in Slonokoščena obala, v F pa Tunizija, Mali, Mavretanija in Gambija.

V osmino finala, ki se bo začela 23. januarja, se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene ekipe iz skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene. Finale in tekma za tretje mesto na 33. izvedbi prvenstva Afrike bosta 6. februarja na stadionih v Yaoundeju.