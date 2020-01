Mane afriški nogometaš leta, Hakimi slavil med mladimi upu

Sadio Mane kralj črne celine

Liverpoolovemu zvezdniku Sadiu Maneju je pripadla nagrada za najboljšega afriškega nogometaša leta 2019. Za 27-letnika je to prva tovrstna nagrada. V lanski sezoni je z Liverpoolom slavil v Ligi prvakov, obenem pa bil najboljši klubski strelec. Nato je s Senegalom na afriškem pokalu narodov prišel vse do finala, nedavno pa je z Redsi slavil še na svetovnem klubskem prvenstvu. Za njim sta se v glasovanju zvrstila Mohamed Salah in Riyad Mahrez.

Zadetek leta: Mahrezova mojstrovina s prostega strela

Nagrada za zadetek leta je romala v roke Riyada Mahreza. Alžirec je v 95. minuti polfinala afriškega prvenstva imenitno izvedel prosti strel, ki je njegovi domovini prinesel zmago z 2:1 proti Nigeriji in posledični preboj v finale. Tam se Alžirci niso ustavili, po zadetku Baghdada Bounedjaha so bili boljši prav od Manejevega Senegala.