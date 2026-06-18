Afriški poljub sreče v zadnji minuti sodnikovega podaljška

V Torontu je kazalo na neodločen izid, v izdihljajih tekme pa je Caleb Yirenki v peti minuti sodnikovega dodatka dosegel zmagoviti gol za Gano. Po bliskovitem nasprotnem napadu je Brandon Thomas-Asante preigral Joseja Cordobo in podal pred vrata, kjer je komaj 20-letni Yirenki žogo poslal v prazno mrežo.

"Na uvodnem dvoboju smo trpeli, a smo se borili kot pravi bojevniki. Vedeli smo, da bodo Panamci želeli nadzorovati igro. Prepustili smo jim pobudo, kar je bilo v naši strategiji, v prelomnih trenutkih dvoboja pa smo izkoristili našo priložnost. Zadeli smo ob pravem trenutku, tudi to je način, kako priti do zmage," je za televizijsko hišo ITV dejal v Mozambiku rojeni 73-letni portugalski strokovnjak na klopi Gane Carlos Queiroz.