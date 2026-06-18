Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Afriški poljub sreče v zadnji minuti sodnikovega podaljška

Toronto, 18. 06. 2026 07.14 pred 16 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Gana

Ganska nogometna reprezentanca je na svoji uvodni tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki v Torontu v sami končnici strla odpor Paname in zmagala z 1:0.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Torontu je kazalo na neodločen izid, v izdihljajih tekme pa je Caleb Yirenki v peti minuti sodnikovega dodatka dosegel zmagoviti gol za Gano. Po bliskovitem nasprotnem napadu je Brandon Thomas-Asante preigral Joseja Cordobo in podal pred vrata, kjer je komaj 20-letni Yirenki žogo poslal v prazno mrežo.

Selektor Gane Carlos Queiroz
Selektor Gane Carlos Queiroz
FOTO: Profimedia

"Na uvodnem dvoboju smo trpeli, a smo se borili kot pravi bojevniki. Vedeli smo, da bodo Panamci želeli nadzorovati igro. Prepustili smo jim pobudo, kar je bilo v naši strategiji, v prelomnih trenutkih dvoboja pa smo izkoristili našo priložnost. Zadeli smo ob pravem trenutku, tudi to je način, kako priti do zmage," je za televizijsko hišo ITV dejal v Mozambiku rojeni 73-letni portugalski strokovnjak na klopi Gane Carlos Queiroz. 

Gana - Panama
Gana - Panama
FOTO: Sofascore.com

Izkušeni strokovnjak je bil v preteklosti sicer selektor številnih reprezentanc, kot so Portugalska, Združeni arabski emirati, Južna Afrika, Iran, Kolumbija, Egipt, Iran, Katar in Oman.

Izid, Skupina L:
Gana - Panama 1:0 (0:0)
Yirenkyi 95.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet sp gana

Golijada v Dallasu: Anglija na derbiju kroga odpravila Hrvaško

24ur.com Osimhen s hat-trickom rešitelj Nigerije, Južna Afrika četrtič na SP
24ur.com Angola prvi četrtfinalist afriškega prvenstva
24ur.com Znani so vsi četrtfinalisti afriškega pokala narodov
24ur.com Slonokoščena obala izločila branilce naslova
24ur.com Slonokoščena obala in Južna Afrika zadnja polfinalista afriškega prvenstva
24ur.com Atlaški levi za afriško čast in zgodovino proti galskim petelinom
24ur.com Urugvaj nadigral Bolivijo, Panama ugnala ZDA
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Skupaj sta od leta 2012, danes pa sta starša štirih sinov
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Očetje tudi jokajo: čustvena plat, o kateri se premalo govori
Očetje tudi jokajo: čustvena plat, o kateri se premalo govori
Ko mama navija za oba: brat proti bratu na največjem odru sveta
Ko mama navija za oba: brat proti bratu na največjem odru sveta
zadovoljna
Portal
Ganljive besede žene in hčere ob hudi bolezni igralca
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, ribe bodo deležne naklonjenosti
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, ribe bodo deležne naklonjenosti
Modni kos, ki ga na poletne večere nosijo vse Slovenke
Modni kos, ki ga na poletne večere nosijo vse Slovenke
Tjaša Vrečič uživa v Egiptu, dogodivščin ji ne manjka
Tjaša Vrečič uživa v Egiptu, dogodivščin ji ne manjka
vizita
Portal
Amy Schumer o nevidni bolečini in dolgi poti do diagnoze
Zjutraj brez energije in napihnjeni? Preizkusite ta preprost ritual
Zjutraj brez energije in napihnjeni? Preizkusite ta preprost ritual
Kako zaščititi lase in lasišče pred UV-žarki: napake, ki jih poleti dela večina ljudi
Kako zaščititi lase in lasišče pred UV-žarki: napake, ki jih poleti dela večina ljudi
Zakaj se poleti poveča tveganje za srčni infarkt
Zakaj se poleti poveča tveganje za srčni infarkt
cekin
Portal
S to veščino si lahko povečate prihodke za kar 50 odstotkov
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
Iščejo kader, pogoji pa boljši, kot mislite: ta poklic v Sloveniji raste
Iščejo kader, pogoji pa boljši, kot mislite: ta poklic v Sloveniji raste
OECD nad obvezno božičnico. Bodo delavci ostali brez zimskega regresa?
OECD nad obvezno božičnico. Bodo delavci ostali brez zimskega regresa?
moskisvet
Portal
Sosedski spor zaradi smrdljivih rib postal spletna senzacija
Vroča Brazilka navdušila: z zastavo v roki razvnela oboževalce
Vroča Brazilka navdušila: z zastavo v roki razvnela oboževalce
Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!
Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!
Ima ljubico, a žene ne zapusti – razlog vas bo presenetil
Ima ljubico, a žene ne zapusti – razlog vas bo presenetil
dominvrt
Portal
Ste na vrtu opazili te kroglice? Strokovnjaki opozarjajo: ukrepajte takoj
Kako s folijo podaljšati svežino banan za cel teden
Kako s folijo podaljšati svežino banan za cel teden
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
okusno
Portal
Sadje, ki ga Slovenci poleti premalo izkoriščamo (in raste skoraj na vsakem vrtu)
Milijoni ogledov ne lažejo? Preizkusili smo najbolj vroč poletni recept
Milijoni ogledov ne lažejo? Preizkusili smo najbolj vroč poletni recept
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
voyo
Portal
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Prevarantki
Prevarantki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763