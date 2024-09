Agba podaljšal pogodbo z Olimpijo

Mladi nigerijski vezist Peter Agba je s ta čas vodilnim klubom slovenskega nogometnega prvenstva Olimpijo podaljšal sodelovanje. "Počutim se izjemno! Zelo sem vesel, da smo se z vodstvom uspeli dogovoriti in da bom tudi v prihodnje del kluba, ki je že lani ob mojem prihodu v Slovenijo izkazal veliko željo po sodelovanju. Nov dogovor je dokaz, da sem na pravi poti. Letos smo tudi kot ekipa napredovali. Uvrstitev v konferenčno ligo je presenetila mnoge, a s soigralci se odlično razumemo in od prvega dne dalje smo pod vodstvom novega trenerja preprosto verjeli v to. Seveda je pred nami veliko novih izzivov, ki bi jih radi uspešno opravili. Prvi izmed njih je že pokalna tekma v Domžalah. Trdo bomo garali in se trudili po najboljših močeh, da se razveselimo napredovanja, ki je v tem trenutku prioriteta vseh nas," je za uradno klubsko spletno stran dejal 21-letni Agba.