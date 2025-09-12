Svetli način
Nogomet

Agba zapušča Olimpijo in se podaja v Izrael

Ljubljana, 12. 09. 2025 06.55 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
M.J.
Nigerijec Peter Agba, kot poročajo številni za prestope specializirani mediji, po dveh sezonah zapušča ljubljansko Olimpijo in odhaja v Izrael. Dvaindvajsetletni obrambni vezist se iz Ljubljane seli k ekipi Maccabi Haifa. Agba se je pred prihodom v zmajevo gnezdo razvijal pri drugoligašu Dubravi. Po prihodu v Evropo iz domače Nigerije je postal član Zagorca, nato pa je okrepil Dubravo in v 2. ligi zabeležil 34 nastopov, pet golov in eno podajo. Agba, ki se najbolje znajde na sredini igrišča, je v preteklosti zaigral tudi za mlado reprezentanco Nigerije. Po nekaterih zanesljivih informacijah naj bi se odškodnina sukala okoli sedemmestne številke.

