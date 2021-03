Agent Davida Alabe namignil, da sta Real in Barca v prednosti

Četrtfinalni boji v Ligi prvakov se začnejo v torek, 6. aprila, ko bomo na Kanalu A in VOYO prenašali spopad Real Madrida in Liverpoola (ob 20.30). Alabo in Bayern boste lahko spremljali dan kasneje, v sredo, 7. aprila, ko se bodo Bavarci v ponovitvi lanskega finala tokrat na prvi tekmi četrtfinala udarili s Paris Saint-Germainom. Zamujene tekme si poglej na VOYO

Kot se je na svoji spletni strani izrazil španski športni časnik AS, bo David Alaba "bombonček" nogometnega tržišča, na katerem zaželenega avstrijskega branilca povezujejo z Real Madridom, Barcelono, Paris Saint-Germainom in Chelseajem. Že nekaj časa je (uradno) jasno, da bo Alaba po 13 letih zapustil Bayern, kjer je svoje dolgoletne delodajalce ujezil z astronomskimi finančnimi zahtevami, za nameček pa bo rdeče zapustil brez odškodnine.

"Zdi se, da so v prvi vrsti španske ekipe–najnovejše informacije namreč kažejo v to smer," je zapisal AS, ki omenja poročanje nemškega magazina Kicker.Kot klub z največ možnostmi za to, da mu uspe podpisati pogodbo z Alabo, omenjajo madridski Real, a poudarjajo, da bo veliko vlogo odigral (tudi) nogometašev agent, vsemogočni Pini Zahavi.

"David mora izbrati zmagovalca te dirke," je Zahavi dejal za Kickerin jasno namignil, da sta v prednosti španska velikana. "A še vedno govorimo tudi z drugimi klubi. Nimamo roka,"je dodal. Kdo ve, morda se bo Alaba brez razrešene klubske prihodnosti podal tudi na letošnje evropsko prvenstvo, na katerem bo z Avstrijo igral v skupni C, v kateri so še Nizozemska, Severna Makedonija in Ukrajina.

Varane razmišlja o odhodu, brez novic o novi pogodbi Ramosa

ASdodaja, da sta Chelsea in Paris Saint-Germain po tem, ko se je zdelo, da nimata nikakršnih možnosti, vendarle"ostala v boju". Ključno v bitki za podpis Alabe bo, meniAS, "čakanje". Real mora pred morebitnim prihodom Avstrijca razrešiti še kar nekaj odprtih vprašanj glede aktualnega kadra, saj kapetan Sergio Ramos in njegov partner v obrambi Raphaël Varaneše nista podpisala novih pogodb.

"Francoz, čigar pogodba se izteče leta 2022, razmišlja o koncu svoje etape v španski prestolnici in o novi avanturi. Vodstvo bo tako sprejemalo ponudbe v strahu, da bi ga prihodnje poletje izgubili zastonj. Medtem je Ramos že dejal, da 'bi mu bilo všeč', če bi se vse razrešilo, a čas za njegovo podaljšanje se izteka, že nekaj časa pa je vse skupaj povsem pri miru,"je zapisal AS.

Alaba: Ne bom izgubil glave

V boj za Alabo je pred nekaj tedni vstopil tudi nov "igralec", še opozarja madridski dnevnik. Gre seveda za novega predsednika Barcelone, Joana Laporto, ki naj bi Avstrijca ob norveškemu napadalcu Erlingu Haalandupostavil na vrh svojega seznama želja. Kickersicer trdi, da je Real še naprej glavni favorit, čeprav Zahavi v svojem slogu ničesar ne potrjuje niti ne zavrača.

"Še vedno se nisem odločil, kam bi šel. Madrid ali Barca? Moji agenti me obveščajo o vsem in ne bom izgubil glave v trenutku, ko se bo treba odločiti,"je sredi februarja dejal Alaba, ko je postalo znano, da z Bayernom ne bo podpisal nove pogodbe. Tudi v svoji zadnji sezoni v bavarski metropoli je ključni člen šampionske ekipe trenerja Hans-Dieter Flicka, saj je odigral že 35 tekem (skupno več kot 3000 minut), njegova trenutna tržna vrednost pa je po ocenah specializiranega nemškega portala Transfermarktokoli 55 milijonov evrov. Od Bayerna naj bi Alaba prek svojega agenta sicer zahteval najmanj 11 milijonov evrov letne plače, kar je znesek, ki ga bo njegov novi delodajalec verjetno moral (vsaj) izenačiti.