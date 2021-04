Agent, ki je Neymarja prodal (in vzel) Barceloni: 'Real bi plačal 300 milijonov'

Bitka za Neymarja je bila na začetku prejšnjega desetletja neizprosna. Po tem, ko je že kazalo, da bo Real Madrid veliko tekmico Barcelono ugnal v kozji rog, je brazilski zvezdnik vendarle pristal v Kataloniji, kjer je njegov prestop nato še več let buril duhove in odločilno pripomogel k odstopu predsednika Sandra Rosella.

Turbulentnih časov, ko so Neymarjapo blestečih predstavah v dresu Santosa lovili vsi največji evropski klubi, se je v pogovoru zaL'Equipe spominjal njegov nekdanji agent Wagner Ribeiro. Ta je spregovoril tudi o dejstvu, da je Neymar še pred potrjenim prestopom k Barceloni prestal preizkušnjo v vrstah madridskega Reala, resno pa naj bi se zanj zanimal tudi Chelsea. "Kdaj sem ga prvič videl? Imel je 12 let ... Ko sem ga videl igrati, sem njegovemu očetu rekel, da mu bodo zlomili nogo. Preigraval je vse po vrsti in branilci so nanj ostro pazili,"je za L'Equipe povedal Ribeiro. "Pri 13 letih je že veljal za senzacijo. Za 20 dni je prišel z mano in očetom. Madrid ga je želel in bil je pripravljen plačati, a poklical me je Marcelo Texeira, predsednik Santosa, in mi ponudil 840.000 evrov ter 10.000 evrov na mesec. V tistem trenutku je služil 700 realov (upoštevajoč inflacijo, okoli 220 evrov, op. a.). Njegov oče je menil, da je bolje ostati v Braziliji. V Madridu se je imel zelo dobro na igrišču in bil je srečen, a ko ni bil na igrišču, je jokal. Izposojal si je moj telefon, da bi klical mamo. Ni želel biti daleč stran od mame in sestre. Chelsea leta 2010? Ponudili so veliko denarja, a ni želel oditi."

icon-expand Neymar (na fotografiji levo) je odigral odlično tekmo v Münchnu. FOTO: AP

V Madridu mislili, da ga že imajo

Na vneto pričakovano selitev v Evropo je bilo treba počakati vse do leta 2013, ko je bilo v Braziliji seveda že vse v znamenju bližajočega se svetovnega prvenstva. Odločilna je bila na koncu želja nogometaša, čeprav je večina najtesnejših sodelavcev, vključno z agentom, "navijala" za selitev na Santiago Bernabeu. "Uprava se je odzvala na ponudbe iz Evrope, ki so se jim poskušali približati. Sestali so se z njim in mu rekli, da bo postal legenda, če se bo odločil ostati, da bo v srcih Brazilcev nasledil Ayrtona Senno. Celo Peleja so prosili, da ga med sestankom pokliče. Na njegovega očeta je imel tisti klic velik vpliv. Bilo je odločilno. A Santos je zelo dobro plačeval," je nadaljeval Ribeiro. "(Predsednik Reala Perez, op. a.) Florentino je mislil, da ga že ima. Sprejel je ponudbo, ki sem mu jo predstavil. Bil je pripravljen plačati 40 milijonov Santosu in izpolniti vse, kar smo zahtevali. Njegov oče je prosil za nekaj časa, saj je Neymarju bolj ustrezala Barca. Madrid je vztrajal, poslali so tri direktorje, odvetnike ... Dvajset dni so bili tu in mi govorili: 'Dajmo, jutri podpišemo!' Toda Neymar ni želel v Madrid, želel je igrati v Barci. Klical ga je (Lionel) Messi, (Gerard) Pique ... Jaz sem si želel, da bi šel v Madrid. Bil sem blizu Florentinu in Madridu. Sandro Rosell si po drugi strani ni želel, da bi jaz sodeloval pri pogajanjih z Barcelono. Pustil me je ob strani in mi ni plačal niti centa za prestop Neymarja k Barci. Delali so z Andrejem Curyjem, ki se je zbližal z Neymarjevim očetom. Izigrali so me. Iz tega posla nisem potegnil ničesar. Želel je igrati z Messijem. Takšen občutek sem dobil. To sem spoštoval, čeprav zame to ni bilo dobro. Ko je podpisal in so ga predstavili, sem se počutil ponižanega. Niso mi dovolili sodelovati. Zaradi tega, ker sem si bil blizu s Florentinom Perezom, so me izločili iz vsega. Ni bilo pravično."

icon-expand

Spet ostal praznih rok

Glede prestopa v Paris Saint-Germain leta 2017 je Ribeiro priznal, da se je nekaj začelo "kuhati" že leta 2015, ko je Neymar pri Barceloni deloval na vrhuncu svojih moči in je pod taktirko Luisa Enriqueja osvojil tudi trojno krono. Na Ibizi je spoznal predsednika PSG Naserja Al Helaifija, ki mu je jasno pokazal, da mu lahko, če tako želi, zgradi tudi gradove v oblakih. "2015? Res je. Športnemu direktorju (PSG, op. a.) sem rekel, da ga potrebujejo za svoj 'dream team'. Poleti 2016 smo se dobili na Ibizi: Neymar, njegov oče, Naser Al Helaifi in Olivier Letang, športni direktor PSG. Bilo je v najvišjem nadstropju hotela, nihče nas ni videl. Neymar je služil 11 milijonov, Naser pa nam jih je ponudil 26. Zahtevali smo jih 40, on pa je rekel, da bo razmislil, da mu bo dal odstotke v hotelski verigi, zasebno letalo in da bo njegovo ime na Eifflovem stolpu. Norost. Prestopa ni preprečil le finančni fair play. Neymar ni želel v Pariz. Bil je srečen pri Barci. Njegov oče je to izkoristil, da mu je zagotovil novo pogodbo, ki mu je prinašala 28 milijonov na leto," se je spominjal Ribeiro. "Na koncu je (agent Pini, op. a.) Zahavi to speljal s (športnim direktorjem PSG, op. a.) Anterom Henriquejem. Toda tisto leto smo dobro pripravili teren. Jaz sem Naserja Al Helaifija predstavil Neymarju in njegovemu očetu. A spet nisem dobil ničesar od PSG ali Neymarja. Tisto leto sem si želel, da bi podpisal za Real Madrid. Z Neymarjem finančno gledano nisem ničesar zaslužil. Ne morem pa ničesar niti terjati od PSG ali Barce. Ponudbe PSG na koncu ni bilo mogoče zavrniti. Plačali so 222 milijonov in mu ponudili 36 milijonov evrov letne neto plače. Nemogoče je zavrniti takšno ponudbo." 'Odšel ne bo niti za milijardo!'

Dve leti po prihodu v Pariz je bil Neymar spet zelo blizu odmevni selitvi, po informacijah Ribeira se je spet zelo približal Real Madrid. A takrat je odločila trda roka Al Helaifija, ki ni želel ostati brez svojega asa. Ribeiro je prepričan, da si bo Neymar letos s PSG zagotovil evropski naslov in si tlakoval pot do prve zlate žoge. "V tistem trenutku (leta 2019, op. a.) je bil blizu odhoda v Real Madrid. Madrid je bil pripravljen plačati 300 milijonov evrov zanj. Florentino mi je to rekel. Toda Naser je zavrnil. 'Odšel ne bo niti za milijardo!' mi je rekel. Zdaj je v Parizu srečen. Noben klub na svetu ne more ponuditi tistega, kar mu ponuja PSG. Samo oni si lahko privoščijo Neymarja. Madrid ima finančne težave, pri Barci pa je še slabše. V Italiji prav tako, v United in City pa ne verjamem. V Parizu je življenje dobro in igra tudi v zelo dobri ekipi. V tej sezoni bodo osvojili Ligo prvakov, Neymar pa zlato žogo!"je še odmevno zaključil Ribeiro.