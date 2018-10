Agent 'ohladil' govorice: Premier League Zidanu ne diši

Skupaj z rojakoma Arsenom Wengerjem in Laurentom Blancom naj bi bil Zidane na seznamu možnih naslednikov hrvaškega stratega Nika Kovača, ki je pod velikim pritiskom pri münchenskem Bayernu. Nemški tabloid Bild francoskemu triu dodaja še Italijana Antonia Conteja in Avstrijca Ralpha Hasenhüttla.

O prihodnosti Zinedina Zidana je bilo v zadnjih mesecih prelitega veliko črnila. A vse je ostajalo zgolj pri govoricah, ki so bivšega trenerja Reala Madrida selile na Old Trafford k Manchester Unitedu. A pred zadnjo tekmo rdečih vragov v Ligi prvakov z Valencio so se na Otoku razpisali o domnevnemu telefonskem pogovoru med Francozom in njegovim starim znancem Josejem Mourinhom. Trenerju Uniteda naj bi Zidane zatrdil, da ga njegova služba ne zanima.

V tej smeri je zdaj spregovoril tudi Zidanov agent Alain Migliaccio, ki je zatrdil, da Premier League ni po godu strategu, ki je tako odmevno zapustil klop Reala po tretji zaporedni zmagi v Ligi prvakov.

'To ni njegov slog'

"Ne verjamem, da bo treniral v Angliji," je Migliaccia citiral Le Journal du Dimanche, dodal je še: "To ni njegov slog. Pogovarjala sva se o tem. Resnično mu ne diši."

MANCHESTER

Po informacijah ESPN FC se pri Unitedu kljub precejšnji rezultatski krizi o zamenjavi Mourinha (še) niso resno pogovarjali. Nazadnje so možnost odhoda slovitega Portugalca in morebiten prihod Zidana za omenjeni medij označili za "nesmisel".

Leta premora ne bo prekinil

V soboto naj bi Mourinho v zasebnem pogovoru s klubskimi veljaki dobil zaupnico, potem ko je dnevnik Daily Mirror celo poročal, da bodo Portugalca odstavili ne glede na izid tekme z Newcastle Unitedom v Premier League. Na Old Traffordu so domači že zaostajali z 0:2 in nato uprizorili velik preobrat za končno zmago (3:2).

Migliaccio še dodaja, da je "možno", da bi Zidane, ki je igral za Cannes, Bordeaux in Juventus, nato pa se leta 2001 preselil k Realu in tam ostal do upokojitve, nekoč vodil torinsko staro damo, a da bi ga lahko premamil tudi "strasten, prekrasen projekt", ki ne bi bil "nujno povezan z enim od klubov evropske elite". Kdo ve, morda je govoril o Zidanovem domačem klubu Marseillu, za katerega pa zdaj 46-letni nekdanji kapetan reprezentance Francije ni nikoli zaigral. V domovini ga sicer že nekaj časa vidijo kot idealnega naslednika selektorja Didierja Deschampsa.

"Odločil se je za leto premora. Nič prej se ne bo vrgel na delo," je še povedal Migliaccio.

BAYERN