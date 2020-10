Tik pred zdajci: 'Agent' Pogba vabi rojaka Dembeleja na Old Trafford

Ko je prestop Jadona Sancha padel v vodo, so se na Old Traffordu obrnili k Ousmaneju Dembeleju.

"Če United ne dobi Sancha, bo okrepitev iskal drugje. Idealen scenarij za klub z Old Trafforda bi bil, da do konca sezone pripelje nekoga na posojo. Omenjalo se je Dembeleja, bolj realna opcija pa je Watfordov Ismaila Sarr, " je v petek za The Transfer Show razlagal novinar Dharmesh Sheth .

Ole Gunnar Solskjaer v zadnjih dneh ni skrival, da si z upravo kluba prizadeva še pred koncem prestopnega roka pripeljati vsaj eno napadalno okrepitev. "Na spisku imamo nekaj nogometašev, v katere verjamemo, da nas lahko dolgoročno izboljšajo. Vodilni možje vedo, kakšne so moje želje," je v torek za Sky Sports povedal Norvežan.

Ta hip pa je za United daleč najbolj verjeten prihod Sarra, tudi zato, ker imajo Angleži po prilagojenih pravilih podaljšan interni prestopni rok. To pomeni, da lahko nogometaši iz enega v drugi angleški klub prestopijo tudi po izteku uradnega prestopnega roka, in sicer do 16. oktobra. Watford naj bi za Sarra zahteval okoli 55 milijonov evrov.

Hazardova poškodba pokvarila načrte

Namigovalo se je tudi, da so se na Old Traffordu pred časom ogreli za RealovegaLuko Jovića.Zinedine Zidane naj bi bil sprva odprt za prodajo srbskega napadalca, a se je premislil po novi poškodbiEdena Hazarda. Zizou je namreč pričakoval, da bo prav Belgijec v konici napada igral skupaj s Karimom Benzemajem, sedaj pa je to vlogo vsaj začasno prevzel Jović.

Cavani zadnja opcija

Če na Old Trafford na koncu ne bo prišel nihče od zgoraj naštetih, bi lahko naposled na Otok potoval Edinson Cavani. Urugvajec je prost igralec, saj pogodbe s PSG-jem po koncu lanske sezone ni podaljšal, kar pomeni, da je morebitnim snubcem na voljo brez odškodnine. Poleg tega lahko pogodbo z vragi podpiše, kadarkoli želi, torej tudi po koncu prestopnega roka.