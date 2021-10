Šeško v Real? 'V tem obdobju potrebuje predvsem mir'

Nemški mediji zdaj podobno pot predvidevajo tudi za 192 centimetrov visokega Slovenca, saj ga časnik Bild povezuje z Realom iz Madrida, ki se bo po njihovih besedah za njegov podpis moral spopasti tudi s klubi, kot so Bayern, Manchester City in Liverpool. Agentu Šeška Elvisu Bašanoviću te primerjave niso všeč: "Jaz res zelo verjamem vanj, ampak ga zelo nerad primerjam z drugimi. Niti z napadalcem s katerim ga zelo radi primerjajo. Ne bi mu rad dajal dodatnega pritiska, ker ga ne potrebuje. On je Benjamin Šeško in ima svojo pot. Ko te nekdo začne primerjati z nekom, ki je zelo uspešen, se lahko hitro v podzavest prikrade občutek zadovoljstva in miru. Kot da si nekaj že naredil, čeprav nisi dosegel še ničesar."

V Salzburgu vsaj še dve leti

Bašanović se je nato dotaknil tudi današnje izdaje španskega AS-a, v kateri so zapisali: "Vinicius, Rodrygo, Kubo, Renier in zdaj še Benjamin Šeško? Klubska politika Reala, da podpiše nekatere najboljše mlade nogometaše na svetu, je jasna, čeprav se veliko energije usmerja v morebiten prestop Mbappeja in Haalanda." Koprski agent je o morebitnem zanimanju evropskih velikanov za Šeška za nas povedal: "Rad bi poudaril, da je Benjamin mlad in nadarjen fant, ki je šele na začetku svoje kariere. Pomembno je, da vsi okoli njega vključno z njim ostanemo skromni in zbrani. Imamo karierni načrt in tega se držimo. Benjamin ima dolgoročno pogodbo s Salzburgom in bo tukaj vsaj še dve ali tri leta, ker ima tukaj vse, kar potrebuje za svoj razvoj. V tem obdobju kariere potrebuje predvsem kakovostno delo, minute na igrišču, mir in maksimalen fokus na svoj razvoj in napredek."