Agent Šeška: Veliko ljudi lahko škoduje karieri nogometaša, tudi agent

Neverjeten vzpon Benjamina Šeška v Salzburgu pri zgolj 18 letih starosti je marsikoga presenetil. Zadetek najmlajšega strelca v zgodovini slovenske članske reprezentance proti Malti je z velikim zanimanjem spremljal tudi človek, ki njegovo kariero "iz prve vrste" spremlja že leta. Meni, da je to zgolj začetek zahtevne poti za enega najbolj nadarjenih mladih nogometašev na svetu. V pogovoru za 24ur.com smo se z agentom Šeška, Elvisom Bašanovićem, dotaknili številnih tem, od predsodkov do njegovega poklica, do blišča, ki ga mnogi povezujejo z nogometnimi agenti. Vmes pa smo na hitro tudi skočili na bencinski servis – po sendvič.

Elvis Bašanović je za mnoge popolna tarča. Številni imajo namreč do njegovega poklica nešteto predsodkov. Na koncu koncev so nogometaši tisti, ki svoje telo, znoj in kri žrtvujejo na vsaki tekmi in treningu. Zakaj bi torej nekdo drug služil na podlagi nogometaševega trdega dela? A resnica, kot velikokrat v življenju, ni preprosta. Povprečen nogometaš posveti tri do štiri ure na dan treningu, "kot agent na malo višjem nivoju pa se preprosto nikoli ne smeš izklopiti". Po besedah našega sogovornika dober agent v imenu nogometaša žrtvuje ogromno svojega časa. "Vsi vidijo lepe večerje in dober avto, ampak ne vidijo, da od 365 dni v letu dvestokrat ješ na bencinskih servisih. Ustaviš se, poješ sendvič in greš naprej na šest, sedem, osem ur dolgo vožnjo. Pa klici, sestanki, pogodbe, neplačevanja, odsotnost od družine, življenje na cesti. Klub ne plača, igralec znori, pokliče tebe in strese nezadovoljstvo nad klubom nate. Igralec igra slabo in direktor nate kriči po telefonu zaradi igralca. Po dvajsetih minutah nenormalnega govora mu moraš lepo odgovoriti. Vsak dan dobiš ogromno gnilih pomaranč, ti pa moraš ven stisniti dober pomarančni sok, ki ga nekdo lepo spije. Stres je nenehen."

icon-expand Elvis Bašanović s svojim klientom Markom Pajačem FOTO: Pro Transfer agency

Dvajset let izkušenj v nogometu in pet let pekla Bašanović ni bil vedno agent Benjamina Šeška. Nekdanji nogometaš Kopra je kariero na najvišjem nivoju končal pred svojim 20. rojstnim dnem, zato da bi se posvetil izobrazbi. "Igranja v Ligi prvakov nisem doživel, kot so ga doživeli moji nekdanji soigralci Mitja Viler in Aleksander Rajčević. Takrat se mi to ni zdelo težavno, ampak sem to pozneje obžaloval." Čeprav je igranje nogometa na nižjem nivoju nadaljeval do 27. leta, ga je ravno to obžalovanje pred osmimi leti potisnilo v njegov sedanji poklic. V tistem času je vodil karierni center Univerze na Primorskem. "Po študiju sem štiri leta vodil karierni center primorske univerze, kjer sem pridobil znanja s področja kariernega usmerjanja, ki so po mojem mnenju izjemno pomembna za agenta. Upam si pa reči, da teh izkušenj 99 odstotkov agentov nima, čeprav usmerjamo kariere nogometašev." Svojo vlogo na kariernem centru je opravljal tudi po tem, ko je na banki vzel kredit, da bi lahko odprl lastno agencijo za zastopanje profesionalnih nogometašev Pro Transfer. "V določenem trenutku sem poleg redne službe sodeloval tudi na dodatnem projektu, poleg obveznosti, ki sem jih moral opravljati kot agent. Preprosto sem potreboval sredstva, da sem lahko igralcem omogočil nakupe kopačk in individualnih ur s trenerji. Prvih pet let je res bilo peklenskih." "V mojih začetkih so se najbrž določeni ljudje norčevali iz dejstva, da pri 27 letih začenja kariero nogometnega agenta nekdo, ki je iz delavske družine, brez kapitala in z manjšim avtomobilom, ker preprosto nisem imel sredstev. Ko sem šel nekam na sestanek, sem moral avto parkirati nekje daleč in na sestanek priti peš, ker so te preprosto odrezali, če si bil drugačen. To je na žalost svet prestiža in luksuza in tudi nogometaši si to želijo," je svoje začetke v svetu zastopanja nogometnih igralcev opisal Bašanović. Kljub dejstvu, da večino časa delujejo v ozadju, je življenje nogometnega agenta na trenutke lahko zelo podobno izkušnji nogometaša na ključni tekmi. Zgoraj omenjene večerje so namreč lahko tudi velike preizkušnje: "Včasih sem se usedel na večerjo s kakšnim direktorjem kluba iz Serie A in molil, da ne bo izbral najdražje buteljke vina, ker nisem imel dovolj denarja, da bi plačal račun. Pride račun za 800 ali 900 evrov, jaz pa imamo skoraj tako visoko plačo. Če se hočeš prebiti, moraš tvegati. Plačeval sem kredit, čeprav nisem vedel, ali bo kaj nastalo iz teh fantov."

Slab agent lahko uniči kariero nogometaša Tudi sam razume predsodke, ki jih povprečen nogometni navijač čuti do nogometnih agentov. Meni, da so ti predsodki predvsem posledica napačne predstave o vlogi agenta v svetu nogometa in neizurjenih posrednikov, ki so v svet nogometa vstopili po letu 2015, ko je Fifa deregulirala poklic agentov. Pozneje so v svetovni krovni organizaciji priznali, da je bila to napaka. "Ti predsodki so bili prisotni že pred letom 2015, pozneje pa se je poslabšalo. V vsakem poklicu imaš dobre in slabe ljudi. Obstajajo dobri in slabi novinarji, dobri in slabi trenerji." So vsi trenerji dobri in vsi agenti slabi? "Ne," je neposreden agent enega največjih talentov v svetovnem nogometu. "Slab agent lahko uniči kariero nogometaša, ampak ne samo agent. Škodijo lahko tudi starši, trenerji, klubi in novinarji. Tako kot smo vsi zaslužni za nogometašev uspeh, nanj lahko tudi vsi vplivamo negativno. Minili so časi, ko so agenti samo prodajali igralce. Seveda imajo tudi taki pravico delati in če jim starši zaupajo, je to njihova odločitev. Vseeno pa mislim, da bi ti brez ustreznih znanj morali delati le z igralci, ki so starejši od 25 let," je iskren Koprčan. V svoji agenciji veliko pozornosti posveča ustvarjanju okolja, v katerem se lahko mladi nogometaš popolnoma posveti lastnemu napredku. "V procesu uspeha nogometaša je ogromno vpletenih. Jaz tu na prvo mesto postavljam starše, ker so oni vzor svojemu otroku. Oblikujejo mu vrednote in način življenja. Zato je tudi pomembno, da jaz kot agent poskušam pristopiti k čim mlajšemu igralcu, ker potem lahko delam tudi s starši."

icon-expand Elvis Bašanović s skavtom Manchester Cityja Davidom Fernandezom FOTO: Pro Transfer agency

Prizna, da so mnogi starši lahko največja ovira na poti mladega nogometaša do uspeha, saj "lahko fantu nekaj govoriš, potem pa gre on domov in tam dobi drugo informacijo. Velikokrat so starši nemirni in jezni na vse okoli sebe. Zakaj? Ker ne verjamejo v svojega otroka. Ko verjameš v svojega otroka, si miren, ker veš, da bo izzive, s katerimi se srečuje, tudi premagal. Če o tem dvomiš, pa dviguješ glas zato, da poskusiš na silo nekaj doseči. Ne smemo si dovoliti ne starši, ne agenti, ne klubi, da lovimo ribe za svoje nogometaše, treba jih je naučiti, da jih lovijo sami in jim nato zaupati da bodo zmogli". "Je pa zelo težko povedati staršu, da v dobri nameri včasih naredi nekaj slabega svojemu otroku, ampak če si dober, jim to poveš. Tisti prvi, ki razumejo, bodo s teboj ostali in verjetno bodo njihovi otroci tudi naredili uspešno kariero, ker sprejmejo kritiko. Tisti, ki je pa ne razumejo, bodo šli stran, ampak tudi ne bodo maksimalno izkoristili svojega potenciala in bodo posledično manj dosegli v karieri," doda Bašanović.

Pomembno je ustvarjanje pozitivnega mikro okolja "Moj cilj ni prodati nekoga, ampak mu pomagati ustvariti okolje in mu z mojim delovanjem pomagati, da si bo z igrami zaslužil pristop. Dober agent lahko na začetku kariere mlademu igralcu pomaga ustvariti mikro okolje, ki bo pozitivno vplivalo na njegov razvoj. On, njegov agent, starši, dekle in prijatelji morajo vsi razmišljati podobno," pomembnost harmonije v odnosih med nogometašem in njegovimi bližnjimi komentira Bašanović, ki ne podcenjuje pomembnosti vloge vseh, ki pridejo v stik z nadobudnim nogometašem. O predstavah nogometašev ima danes praktično vsak svoje mnenje. Nešteto težav v nogometu se je že rešilo po tekmi ob osvežujoči pijači v družbi somišljenikov. Navijači do rešitve po navadi pridejo zelo hitro in jo z veseljem preko družabnih omrežjih in v živo na stadionih tudi podelijo z igralci. Na koncu so trenerji tisti, ki vsak dan tesno sodelujejo z igralci in jim sporočajo svoje taktične zamisli. Preseneča pa dejstvo, da Bašanović po ogledu srečanj svojim klientom pošlje krajše analize igralčevega nastopa z nasveti, ki so po njegovem mnenju neprecenljivi. "Na tekmi igra 11 igralcev proti 11 igralcem. Kljub temu, da izjemno spoštujem delo trenerjev v procesu razvoja nogometaša, se zavedam, da imajo tudi oni svoje omejitve. Lahko trener in njegovi pomočniki 90 minut gledajo samo enega igralca? Ne morejo. Jaz pa pridem na tekmo in gledam samo našega igralca. Zapišem si vse, kar sem videl. Igralca seveda ne obremenjujemo z vsako potezo na vsaki tekmi, nekatere stvari pa vseeno poudarimo. Mislim, da je to zelo pomembno," o svojem pristopu pove Bašanović. Kako pomembno pa je mikro okolje agenta? "Imam srečo, da me doma podpirajo, hkrati pa si nekje globoko v sebi želijo, da bi počel kar koli drugega in bil več časa doma. V povprečju sem na leto od družine odsoten 40 do 45 vikendov. To je precep, v katerem sem se znašel neštetokrat. Ta poklic imam rad, ampak ali je vredno? Na to vprašanje bom najbrž znal odgovoriti, ko bom starejši in se bom ozrl nazaj. Miren sem, ker sem našel svoje poslanstvo v življenju. Moje poslanstvo je pomagati mladim fantom, da svoj potencial čim bolj izkoristijo."

icon-expand Po mnenju Elvisa Bašanovića sta ključno vlogo v uspehu Benjamina Šeška odigrala njegova starša (levo) FOTO: Pro Transfer agency

Vse gre ‘preko’ agenta "Na zunaj naše delo deluje nekako tako, da malo pokličeš, greš na večerjo in prestop se zaključi. V bistvu si ves čas vmesni člen in 90 odstotkov klicev, ki jih prejmeš, se zgodi zaradi nečesa negativnega. Vedno je več neuspehov in težkih trenutkov kot lepih. Izgubljene tekme, neigranje, propadli prestopi, poškodbe, nezadovoljstvo staršev, igralcev in klubov predstavljajo ogromno priložnosti za negativizem," o izzivih svojega poklica iskreno pove Koprčan. Agent je lahko tudi ključni člen v primeru poškodbe igralca. Dober primer je poškodba enega od Bašanovićevih klientov, ki se je nedavno huje poškodoval: "Naš igralec, v katerega polagam velike upe, Nik Prelec, si je poškodoval koleno. Kot agencija smo morali hitro ukrepati. Hitro smo našli kirurga v Avstriji, ki je eden največjih strokovnjakov na svetu za tako poškodbo. Ne moreš izgubiti dneva ali dveh, ker si na dopustu. Telefona preprosto ne smeš izklopiti." A tu se njegova naloga ne konča. Veliko igralcev se namreč zanaša na čustveno in moralno podporo svojih agentov. “Ko se je on zlomil zaradi poškodbe, sem bil zraven tudi jaz, čeprav je v tistem trenutku to tudi mene prizadelo. V tistem trenutku je to konec sveta, ti pa moraš biti močan in mu pomagati razumeti, da so poškodbe sestavni del športa in da se po dobri rehabilitaciji igralec lahko vrne močnejši kot prej. To je težko doživljati brez čustev,” o odnosih s svojimi igralci pove Bašanović.

icon-expand Nik Prelec je leta 2017 iz NK Aluminija prestopil v Sampdorio FOTO: Pro Transfer agency