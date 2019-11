Agent zavrnil vrnitev Guardiole na klop Bayerna: 'Pep je zadovoljen'

"Pep je zadovoljen in zelo vesel v Manchestru. Njegova pogodba bo potekla junija 2021. In Guardiola vedno izpolni svoje obveznosti. Ne. Z nikomer v Nemčiji, niti s šefi klubov niti posredniki, se nisem pogovarjal o Guardioli," je bil za najnovejšo izdajo nemškega tabloida Bild več kot jasen agent Josepa Guardiole, njegov rojak in soimenjak Josep Maria Orobitg.

"Sicer pa ima Pep zelo lepe spomine na München, kjer ima še vedno veliko prijateljev, vendar pa ga trenutno ne zanima vrnitev v Nemčijo v vlogi trenerja. Kaj takega bi bilo v tem trenutku pravzaprav nepredstavljivo, kot je bilo nepredstavljivo, da bi bil poleti na poti v Juventus. Zato bi rad v zvezi s tem kategorično zanikal vse govorice, ki se pojavljajo," je še dejal agent karizmatičnega 48-letnega Katalonca, ki je že četrto sezono na trenerski klopi Manchester Cityja.

Pred tem je bil tri sezone trener Bayerna, kamor je prišel po uspešnih epizodah v rezervni in članski ekipi Barcelone, kjer je bil trener od leta 2007 do 2012. Na Bavarskem iščejo novega, uveljavljenega stratega, ki bi vodil münchensko zasedbo po tem, ko so se razšli s hrvaškim strokovnjakom Nikom Kovačem. V vlogi "gasilca" bo najmanj do konca koledarskega leta Kovačev pomočnik Hans-Dieter Flick. Bayern je, če držijo zapisi nemških spletnih medijev in tiska, dobil že tri košarice. Pred Guardiolo sta 29-kratne nemške prvake zavrnila tudi trener nizozemskega prvaka Ajaxa in nekdanji strateg Bayernove B-ekipe Nizozemec Erik ten Hagter trener francoskega prvaka Paris Saint-Germaina Nemec Thomas Tuchel.

