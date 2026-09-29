'Slovenija je moj drugi dom, a nocoj navijam za Makedonijo'

Dve leti pri Olimpiji, pol leta pri Nafti, pet let pri Mariboru in leto pri Domžalah. Agim Ibraimi je v Sloveniji preživel lep del kariere ter osvojil po tri državne, pokalne in superpokalne lovorike. Najmočneje so se mu v spomin vtisnili evropski večeri z Mariborom.
"Lepo je biti v Sloveniji, ki je moj drugi dom. Najboljše je bilo, ko smo igrali Ligo prvakov. To je nekaj, kar sanjaš že od nekdaj. Kot otrok sem to gledal po televiziji in kar naenkrat sem bil del tega. Res je bilo lepo," je z žarom v očeh razlagal Ibraimi.
V vijoličastem dresu je zadel tudi proti Chelseaju, z Mariborom pa trikrat nastopil v Ligi Evropa. Danes se 38-letnik na igrišča ozira z nekaj nostalgije.
"Vse skupaj je hitro minilo. To mi seveda ni všeč, a moramo gledati naprej. Kariere je konec, zdaj se učim novih stvari in pridobivam izkušnje," poudarja.
Po koncu igralske poti je ostal v nogometu. Je član upravnega odbora severnomakedonske nogometne zveze in svetovalec njenega predsednika. Kako se znajde v novi vlogi? "Ni lahko, a vsak dan se naučim nekaj novega. Lepo je biti del tega, prisotne so legende makedonske reprezentance. Seveda imamo težave, a tukaj smo zato, da jih rešimo."
Spremlja tudi slovensko reprezentanco, v kateri vidi precej kakovosti: "Individualno so zelo dobri. Imajo kakovost, ampak to je treba združiti v celoto, da si potem na tekmi pravi. Seveda največ kakovosti premore Jan Oblak, ki je na vrhunskem nivoju že 10 let. Poznam ga zelo dobro. Njegova glavna prednost je, da igra na enaki ravni, ne glede na to, ali igra proti Livarju ali proti Madridu."
Ko je beseda nanesla na današnji obračun, pa ni bilo več prostora za diplomatski odgovor. "Izid? 2:1 za Makedonijo!"
Ibraimi bo v Sloveniji vselej dobrodošel gost. Tokrat mu bomo odpustili tudi napoved, še raje pa bi videli, da se ne uresniči.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.