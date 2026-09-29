'Slovenija je moj drugi dom, a nocoj navijam za Makedonijo'

Dve leti pri Olimpiji, pol leta pri Nafti, pet let pri Mariboru in leto pri Domžalah. Agim Ibraimi je v Sloveniji preživel lep del kariere ter osvojil po tri državne, pokalne in superpokalne lovorike. Najmočneje so se mu v spomin vtisnili evropski večeri z Mariborom.

"Lepo je biti v Sloveniji, ki je moj drugi dom. Najboljše je bilo, ko smo igrali Ligo prvakov. To je nekaj, kar sanjaš že od nekdaj. Kot otrok sem to gledal po televiziji in kar naenkrat sem bil del tega. Res je bilo lepo," je z žarom v očeh razlagal Ibraimi.

V vijoličastem dresu je zadel tudi proti Chelseaju, z Mariborom pa trikrat nastopil v Ligi Evropa. Danes se 38-letnik na igrišča ozira z nekaj nostalgije.