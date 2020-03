Agnelli brez dlake na jeziku: Atalanta v Ligi prvakov? Z vsem spoštovanjem, toda ...

Že pred časom je v javnosti veliko prahu dvignila iniciativa predsednika madridskega Reala Florenitna Pereza za uvedbo najelitnejšega nogometnega klubskega tekmovanja na svetu, v katerem bi nastopali le najuglednejši klubi, kar je predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin označil za 'misijo nemogoče' in obenem zatrdil, da dokler bo on na čelu evropske nogometne družine, takšen format elitnega klubskega tekmovanja ne pride v poštev.



Toda podpornikov Perezove ideje ne manjka; kot zadnji se je omenjene tematike brez dlake na jeziku dotaknil prvi mož torinskega Juventusa Andrea Agnelli, ki se je na nedavnem poslovno-nogometnem srečanju v britanski prestolnici med drugim vprašal o smiselnosti nastopanja, denimo, bergamske Atalante v elitni Champions League. "Pomembno si je zastaviti vprašanje, do kdaj bodo določene države še uživale ta privilegij, da bodo imele v Ligi prvakov štiri predstavnike. Menim, da je to nepotrebno. Zakaj? Poglejmo na primeru Atalante, ki ji ob tej priložnosti od srca čestitam na izjemni evropski sezoni, toda govorimo o moštvu brez prave mednarodne veljave, brez prave zgodovine, in zdaj bo zaradi neverjetnega prebliska uživala podoben status kot ostala, zgodovinsko gledano, precej uspešnejša moštva. To tako ne gre," je poudaril prvi mož 'Stare dame'.