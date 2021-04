Agnelli spremenil mnenje: Superliga ne more naprej

Ta kot eden od pobudnikov nove Superlige v zadnjih dneh med nogometnimi navijači po svetu žanje vse kaj drugega kot simpatije. Sam pa je v torek za italijanske medije dejal, da je nogomet postal velika industrija in potrebuje stabilnost. "Nogomet ni več igra. Danes smo 25-milijardna industrija, ki potrebuje stabilnost," je še pred izstopom šestih angleških klubov iz Superlige dejal za La Repubblico in poudarjal, da bo projekt 100-odstotno uspel.

Agnelli je s "superligaško akcijo" razočaral predsednika Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksandra Čeferina, s katerim sta si bila blizu. Italijan je do nedelje še vodil Evropsko združenje klubov (ECA), bil tudi član izvršnega odbora Uefe, a zatem nenadno in po tiho zapustil obe funkciji in prestopil med "superligaše". Vse to je seveda zmotilo Čeferina, ki mu je namenil tudi kar nekaj ostrih besed. "Nikoli še nisem videl nekoga, ki bi toliko lagal in tako vztrajno," je bil kritičen Čeferin. Prekinitev odnosa s Čeferinom je Agnelli pospremil le s stavkom: "To so podrobnosti iz zasebnega življenja."

Superligo so v nedeljo ustanovili Real Madrid, Manchester United, Juventus, Milan, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Inter, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid in Arsenal. Angleški klubi so že izstopili, podobno se obeta tudi Atleticu Madrid Jana Oblaka in Barceloni, ki je odločitev o udeležbi v Superligi vezala na mnenje svojih članov, tudi v Italiji pa je vse več govoric o umiku Milana in Interja Samirja Handanovića.