Agüero na pragu Barce: pristal na več kot 50 odstotkov nižjo plačo?

Prenos sklepnega dejanja Lige prvakov v sezoni 2020/21 boste lahko spremljali 29. maja samo na POP TV in VOYO. Gosta studijskega dela bosta nekdanji slovenski nogometni reprezentant Miran Pavlin in selektor članske reprezentance Matjaž Kek.

Vodstvo Barcelone na čelu z novim predsednikom Joanom Laporto je v Sergiu Agüeru očitno našlo, kar je iskalo. Eden glavnih pogojev je (bil) seveda finančne narave, saj so se Katalonci po zaslugi slabega vodenja v zadnjih sezonah znašli v težki finančni situaciji, ki jo je "koronakriza" poglobila do nevarnih razsežnosti. Agüero, ki bi lahko služil za izboljšanje pogajalskega izhodišča pri prepričevanju kapetana Lionela Messija, bo na Camp Nou seveda prišel brez odškodnine, po poročanju televizije Cuatropa je pristal tudi na občutno nižjo plačo v primerjavi s tisto, ki jo bo do izteka pogodbe prejemal pri angleških prvakih.

Na Camp Nouu naj bi zaslužil pet milijonov evrov na sezono, podpisal pa naj bi dveletno pogodbo. Za primerjavo: bočni branilec Sergino Dest, novinec v aktualni sezoni, naj bi zaslužil nekaj več kot šest milijonov. Agüeru naj bi zadnja podpisana pogodba s klubom iz Manchestra prinašala približno 12 milijonov evrov, torej gre v primerjavi s prihajajočo pogodbo z Barco za kar 58,3-odstotno znižanje.

Prihaja po najslabši sezoni

Madridski športni časnik ASna svoji spletni strani opozarja, da je za Agüerom vendarle zelo naporna in verjetno najtežja sezona v vrstah Cityja, ki ga bo seveda zapustil kot najboljši strelec v klubski zgodovini in kot ena največjih ikon navijačev. V minuli sezoni je odigral le 18 tekem (682 minut), saj je poleg okužbe z novim koronavirusom utrpel tudi težji poškodbi mišice in kolena.

Dosegel je štiri gole in podelil še eno podajo ter po poročanju dnevnika AS"izgubil vlogo absolutnega zvezdnika, v kateri je užival od svojega prihoda". To je šele njegova prva sezona med profesionalci v evropskem nogometu, v kateri ni zbral niti tisoč minut na igrišču, in drugič, ko v vseh tekmovanjih ni dosegel vsaj desetih golov. To se mu je denimo pripetilo tudi v njegovi prvi sezoni pri Atletico Madridu, ko je v špansko prestolnico prestopil iz argentinskega Independienteja.

Ob povratku v Španijo bo Agüero poskušal spet pridobiti "najboljše občutke ob boku svojega prijatelja Lea Messija", še dodaja AS. Messi, ki je z Agüerom davnega leta 2008 osvojil tudi naslov olimpijskega prvaka z reprezentanco Argentine, še vedno ni potrdil, če bo ob bližajočem izteku pogodbe podaljšal pogodbo s Katalonci, potem ko je bil minulo poletje že na pragu slovesa.