Agüero: Ko sem izvedel, da Messi odhaja iz Barce, nisem mogel verjeti

Sergio Agüero je v klub prišel z zavedanjem, da je tam tudi njegov veliki prijatelj iz reprezentance Lionel Messi . A ta je praktično čez noč in povsem nepričakovano poleti moral zapustiti Blaugrano. "To je bil trenutek šoka. Zelo slabo se je počutil. Ko sem izvedel, nisem mogel verjeti. Tisto soboto sem ga šel obiskat. Ker sem videl, da se slabo počuti, sem skušal poskrbeti, da bi na vse skupaj vsaj malce pozabil," se je tega dne v intervjuju za španski El Pais spomnil Agüero. Argentinec se sicer sicer vrača v tekmovalni pogon po poškodbi mišice, v sredo je nastopil na pripravljalni tekmi s tretjeligašem Cornello (2:2) in zabil zadetek v pol ure igre.

"V klub sem prišel s pričakovanjem, da bom igral z Leom in da bomo sestavili dobro ekipo, kar je klub tudi skušal narediti. Ko so me poklicali, sem si mislil: 'Vseeno mi je, koliko me plačajo. Dal bom vse od sebe in pomagal ekipi, kakor bom pač lahko,''' je še pojasnil Argentinec. Ta je odigral prve pol ure pripravljalne tekme s Cornello in se nemudoma vpisal med strelce. Drugi zadetek za Blaugrano je zabil Philippe Coutinho. Agüero, ki se mu je poleti iztekla pogodba z Manchester Cityjem, bo v napadu ob vseh težavah trenerju Ronaldu Koemanu prišel še kako prav. In kdo ve: morda bo uradni debi dočakal že na naslednji Barcelonini tekmi – domačem obračunu z Valencio.