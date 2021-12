Aguero o prihodnosti v sredo, na tiskovni konferenci tudi Guardiola

Nogometni klub Barcelona je v torek uradno potrdil, da bo Sergio Kun Aguero to sredo na Camp Nou spregovoril o svoji prihodnosti. Na slovesnosti bo sodeloval tudi predsednik kluba Joan Laporta. Zaradi neugodnega občutka v prsnem košu je bil nogometaš 30. oktobra prisiljen zapustiti zelenico na tekmi proti Alavesu. Odpeljati so ga morali v bolnišnico. Iz kluba so kasneje sporočili, da je Aguero opravil diagnostični in terapevtski poseg. V naslednjih mesecih pa naj bi se izkazalo, kako učinkovito bo zdravljenje in kakšen bo proces okrevanja.