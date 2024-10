Aguero od Barcelone zahteva tri milijone evrov

Nekdanji napadalec Atletico Madrida, Manchester Cityja in Barcelone Sergio Aguero je svojo profesionalno športno pot sklenil decembra leta 2021, ko so mu zdravniki diagnosticirali srčno bolezen. Le nekaj mesecev pred tem je Argentinec zapustil vrste sinje modrih in se kot prost igralec preselil v katalonsko prestolnico.

Po koncu njegove kariere se je zdelo, da se je z zadnjim delodajalcem razšel v dobrih odnosih, kot kaže, pa temu ni tako. Barcelona je v svojem letnem finančnem poročilu za sezono 2023/24 ugotovila, da je prejela obvestilo o poravnavi od Aguera, ki trdi, da mu klub dolguje tri milijone evrov kot nadomestilo za prekinitev pogodbe.