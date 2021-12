Sergio Agüero zaradi težav s srcem končal kariero

Podrobnejši pregledi so pokazali, da ima Sergio Agüero aritmijo, zato bi bilo nadaljnje igranje nogometa na tej ravni zanj preveliko tveganje. Agüero se je tako moral športno upokojiti pri 33 letih po slabih 17 letih profesionalne kariere. Na današnji čustveni novinarski konferenci v družbi predsednika kluba Joana Laporte, soigralcev in družine ni zmogel skriti solz.

"Novinarsko konferenco sem sklical zato, da vam sporočim konec nogometne kariere. Zdravniška stroka mi je svetovala, da je zame to najboljša in najbolj pametna odločitev," je na Camp Nouu s tresočim glasom ob slovesu dejal Agüero. "To je zame zelo težak trenutek. Odločitev, ki sem jo sprejel, je bila zaradi zdravstvenih težav, ki sem jih imel pred mesecem in pol. Dejali so mi, da bo tako zame najbolje," je še dejal argentinski nogometaš.

Na novinarski konferenci na Camp Nouu so mu bili v podporo tudi nekdanji trener pri Manchester Cityju Josep Guardiola in seveda člansko moštvo Barcelone s trenerjem Xavijem. Agüero, ki je blestel v vrstah madridskega Atletica, preden je zvezdniški status dosegel pri Manchester Cityju, je v dresu Barcelone začutil bolečine v prsih na tekmi proti Alavesu 30. oktobra. V klubu so potrdili, da gre za aritmijo, zato so bili potrebni nadaljnji pregledi.