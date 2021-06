Agüerov oče ne verjame Guardioli: Solze so bile lažne, nikoli si ga ni želel obdržati

Guardiola in Agüero na treningu dan pred finalom Lige prvakov v Portu.

Sergio Agüero je po pravkar končani sezoni sklenil desetletno odisejado pri Manchester Cityju in se kot prost igralec pridružil prijatelju Lionelu Messiju v Barceloni. Njegov očeLeonel el Castillejo pa je za argentinsko radijsko postajoA Radio La Red nedavno razkril, da je imel tudi ponudbe Chelseaja, Tottenhama in Arsenala, obenem pa je nekaj ostrih puščic usmeril vPepa Guardiolo.

Španski strateg je, ko je po zadnji premierligaški tekmi proti Evertonu govoril o Agüeru, celo potočil solzo, Castillejo pa dvomi, da je bilo vse skupaj iskreno. "Njegovim solzam ne verjamem. Nikoli si ga ni želel obdržati. Vedno si želi biti glavni zvezdnik, namesto da bi to bili igralci. Govoril je, da je Agüero nezamenljiv, po drugi strani pa ga je puščal na klopi,"je bil oster.

"Ko je zadnjič obnavljal pogodbo, je bilo videti, da si ga želijo zadržati v klubu. Tokrat pa mu te možnosti niso ponudili. In to v klubu, v katerem je najboljši strelec v zgodovini. Ni imel druge možnosti, kot da si poišče novo sredino," je še dodal Castillejo, čigar sin je za sinje modre odigral 390 tekem in dosegel fantastičnih 260 zadetkov.

Govor Pepa Guardiole, posvečen Sergiu Agüeru: