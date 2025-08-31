Aguissa mož odločitve v Neaplju

Bologna je z golom Riccarda Orsolinija (59.) premagala Como z 1:0. V Parmi sta oba gola padla v končnici tekme, Atalanta je povedla z golom Hrvata Maria Pašalića (79.), zmago zasedbe iz Bergama pa je preprečil Patrick Cutrone (85.).
Roma je v Pisi zmagala z 1:0, edini gol je dosegel Argentinec Matias Soule. Slovenski nogometaš Žan Jevšenak ni bil v kadru Pise na današnji tekmi. V petek sta bili uvodni tekmi. Cremonese je ugnal Sassuolo s 3:2, Milan pa je slavil v Lecceju z 2:0. Za Cremonese, ki ima po dveh tekmah 100-odstotni izkupiček, je zmagoviti gol v sodnikovem podaljšku z 11-metrovke dosegel Manuel De Luca.
Slovita zasedba iz Lombardije je odpor Lecceja zlomila šele v drugem polčasu, ko sta zadela Anglež Ruben Loftus-Cheek in Američan Christian Pulisic.
Italijansko prvenstvo, 2. krog, izidi sobotnih tekem:
Bologna - Como 1:0 (0:0)
Parma - Atalanta 1:1 (0:0)
(Tjaš Begić ni igral za Parmo).
Napoli - Cagliari 1:0 (0:0)
Pisa - Roma 1:0 (0:0)
(Žan Jevšenak ni bil v kadru Pise).
