Nogomet

Aguissa mož odločitve v Neaplju

, 31. 08. 2025 00.23 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Avtor
STA , A.V.
Nogometaši Napolija so v 2. krogu italijanskega prvenstva šele v izdihljajih tekme strli odpor Cagliarija in zmagali z 1:0. Edini gol je v peti minuti sodnikovega podaljška dosegel Kamerunec Frank Anguissa. Po nepolnem drugem krogu so na vrhu razpredelnice branilec naslova iz Neaplja, Roma in novinec v serie A Cremonese.

Bologna je z golom Riccarda Orsolinija (59.) premagala Como z 1:0. V Parmi sta oba gola padla v končnici tekme, Atalanta je povedla z golom Hrvata Maria Pašalića (79.), zmago zasedbe iz Bergama pa je preprečil Patrick Cutrone (85.).

Roma je v Pisi zmagala z 1:0, edini gol je dosegel Argentinec Matias Soule. Slovenski nogometaš Žan Jevšenak ni bil v kadru Pise na današnji tekmi. V petek sta bili uvodni tekmi. Cremonese je ugnal Sassuolo s 3:2, Milan pa je slavil v Lecceju z 2:0. Za Cremonese, ki ima po dveh tekmah 100-odstotni izkupiček, je zmagoviti gol v sodnikovem podaljšku z 11-metrovke dosegel Manuel De Luca.

Slovita zasedba iz Lombardije je odpor Lecceja zlomila šele v drugem polčasu, ko sta zadela Anglež Ruben Loftus-Cheek in Američan Christian Pulisic.

Italijansko prvenstvo, 2. krog, izidi sobotnih tekem:
Bologna - Como 1:0 (0:0)

Parma - Atalanta 1:1 (0:0)
(Tjaš Begić ni igral za Parmo).

Napoli - Cagliari 1:0 (0:0)

Pisa - Roma 1:0 (0:0)
(Žan Jevšenak ni bil v kadru Pise).

nogomet serie a napoli cagliari frank aguissa
