Ahmetov bo 25 milijonov od prestopa Mudrika namenil ukrajinskim vojakom

Včerajšnji prestop Mihajla Mudrika iz doneškega Šahtarja v Chelsea je največji transfer v zgodovini kluba in Ukrajine, kar jih je kdaj bilo. Rudarji so namreč v žep pospravili 70 milijonov evrov in še dodatnih 30 milijonov v bonusih in dodatkih, pri čemer pa se je odzval predsednik oranžno-črnih in obenem najbogatejši Ukrajinec, Rinat Ahmetov, ki je obljubil, da bo 25 milijonov evrov od odškodnine namenjenih za pomoč ukrajinskim vojakom, obrambnim silam in družinam, in sicer za različne namene.