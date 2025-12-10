Qarabag je proti Ajaxu dvakrat povedel, potem ko sta v polno zadela Matheus Silva in Camilo Duran, a sta za izenačenje poskrbela Kasper Dolberg ter Oscar Gloukh. V zaključku tekme so Nizozemci vendarle strli tekmeca in prek Antona Gaaeija ter Gloukha prišli do zmage.
Nogomet
Ajax do prve zmage, Kobenhavn presenetil Villarreal
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Komentarji
0
Nogometaši Ajaxa iz Amsterdama so v 6. krogu ligaškega dela Lige prvakov na gostovanju pri Qarabagu prišli do prve zmage (4:2). Kobenhavn je presenetil Villarreal in v Španiji slavil s 3:2.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.