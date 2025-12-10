Ajax do prve zmage, Kobenhavn presenetil Villarreal

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Sin vpraša očeta: "Oče, kaj je to teorija?" "Pojdi k mami in sestri in ju vprašaj, če bi seksali za deset tisoč evrov!" Sin se vrne in pove: "Rekli sta, da bi!" "No vidiš, sinko. Teoretično imamo dvajset tisoč evrov v hiši, praktično pa dve prostitutki."