Ajax nad Liverpool z jasnim načrtom: 'Zadeti prvi in čakati na njihove napake'

Nocojšnji obračun med Liverpoolom in Ajaxom v skupini D elitne Lige prvakov si boste lahko kot vselej ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in Voyo. Začnemo ob 20.40. Ne zamudite!

"Liverpool je vedno Liverpool. Gre za sijajno moštvo, ki tudi, ko ima težave, pokaže svojo moč in kakovost. Mi se moramo osredotočiti predvsem nase in na to, kako bomo izgledali na igrišču. Če smo prvo medsebojno srečanje na naši Areni nekoliko nesrečno izgubili, imamo nocoj priložnost vrniti udarec," sporoča 32-letni napadalno usmerjeni vezist Ajaxa Dušan Tadić, ki bo tudi tokrat nase moral prevzeti večji del odgovornosti. "S tem nimam nobenih težav. Naše moštvo napreduje iz tekme v tekmo, kar ne nazadnje potrjujejo tudi rezultati v nizozemskem državnem prvenstvu. Igramo dobro, žoga hitro kroži, tako da se nimamo česa bati. Liverpool bo zelo zahteven tekmec, še posebej na Anfield Roadu, kjer je vselej težko zmagati. Imamo jasno razdelan načrt, kako se jim postaviti po robu. Ali bomo pri tem tudi uspešni, pa bo pokazala sama tekma," je pri napovedih nekoliko previden srbski reprezentant, ki bi si najbolj želel scenarija, po katerem bi Ajax prvi povedel, kar bi njemu in njegovim soigralcem nekoliko olajšalo delo v nadaljevanju tekme.