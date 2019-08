Ajax z lepo popotnico v četrti krog kvalifikacij za Ligo prvakov

Ajax je v sklopu tretjega kroga nizozemske lige gostoval v Venlu pri tamkajšnjem prvoligašu. Večjih dvomov o zmagovalcu ni bilo, srečanje se je namreč končalo s 4 : 1 v korist gostov. Prvi zadetek na tekmi je tik pred polčasom zabil Hakim Ziyech. Odločitev o zmagovalcu je bolj ali manj padla že takoj po začetku drugega dela, ko je v 49. minuti Dušan Tadić izkoristil najstrožjo kazen.



Rezervist Klaas Jan Huntelaar je v 66. minuti rezultat še povišal. Zadnji zadetek za aktualne nizozemske prvake pa je zabil David Neres, ki je prav tako v igro vstopil s klopi. VVV Venlo je do tolažilnega zadetka prišel tik pred iztekom rednega dela. Domače navijače je nekoliko osrečil Evert Linthorst.



Strateg Ajaxa Erik ten Hag pa po srečanju vseeno ni bil povsem zadovoljen, saj je poškodbo že v prvem delu stkanil Quincy Promes, za katerega še ni znano, ali bo do torka nared. Je pa debi v dresu Amsterdamčanov na sobotni tekmi dočakal Mehičan Edson Alvarez, ki je to poletje na Nizozemsko prestopil iz domače Americe.

VVV Venlo 1 : 4 Ajax