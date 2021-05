Ajax z visoko zmago do novega naslova prvaka v Eredivisie

Nogometaši Ajaxa so v 31. krogu nizozemske lige Eredivisie z visokih 4:0 premagali zasedbo Emmena in se tako predčasno razveselili novega, še 35. naslova nizozemskih prvakov. Prvi zasledovalec PSV je le remiziral s Heerenveenom (2:2), za prvaki pa nogometaši iz Eindhovna tri kroge do konca zaostajajo za velikih 14 točk.

Ajax je z novo lepo in učinkovito predstavo vpisal še 25. zmago sezone v domači Eredivisie (nogometaši iz Amsterdama ostajajo pri vsega dveh porazih), za slednjo pa so tokrat z goli poskrbeli 19-letniJurrien Timber, napadalec Sebastien Haller, vsega 18-letni Devyne Renschin izkušeni Davy Klaassen. Kapetan ekipe Dušan Tadić pozira s pokalom, v ozadju je navdušen trener Eric ten Hag. FOTO: AP Ajax je tako osvojil še 35. lovoriko v zgodovini nizozemskega prvenstva, lani prvaka zaradi pandemije novega koronavirusa na Nizozemskem ni bilo, saj je bila sezona predčasno zaključena. Slabše kot v domačem prvenstvu je v aktualni sezoni Ajaxu šlo v evropskih pokalih. Najprej je četaErica ten Haga izpadla iz skupinskega dela Lige prvakov (bila je v zahtevni skupini z Liverpoolom, Atalanto in Midtjyllandom), nato pa se je uspela prebiti v izločilne boje Lige Evropa, kjer je izpadla v četrtfinalu po tesnem boju z italijanskim predstavnikom AS Romo.