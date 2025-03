Ajdovci premagali favorizirani Maribor

Čeprav Ajdovci do te tekme v spomladanskem delu niso zmagali, so vseeno nakazali, da lahko prekrižajo račune tudi najboljšim. To so potrdili v obračunu z Mariborom, ki so ga tako še drugič v sezoni premagali ter se še utrdili na mestih, ki so varna pred izpadom v drugo ligo. Na drugi strani so vijolični z neuspehom vsaj deloma izničili slavje iz prejšnjega kroga in večnega derbija z Olimpijo. Ta ima še vedno sicer zgolj tri točke naskoka pred Mariborom na vrhu lestvice, a tekmo v dobrem.

Maribor, ki je v Vipavsko dolino prišel s popotnico šestih zmag na zadnjih sedmih ligaških tekmah, je obračun v Ajdovščini začel v okrnjeni zasedbi, saj je bil Bartug Elmaz kaznovan, zaradi bolezni so manjkali Žiga Repas, Blaž Vrhovec in Luka Krajnc, pripravljen ni še niti Josip Iličić, zaradi poškodb sta dlje časa odsotna Martin Milec in Karol Borys. Na klopi sta začela udarna napadalca Benjamin Tetteh in Hilal Soudani.