Ajdovci sezono sklenili z zmago

Nogometaši Primorja so v četrtem poskusu sezone vendarle uspeli premagati Radomlje, tako da je Olimpija ostala edina ekipa, proti kateri ji ni uspelo zmagati. Ajdovci - do gostujoče zmage so prišli prvič po oktobru lani, so bili na tekmi, ki ni odločala o pomembnih rečeh, tako da nobena ekipa ni zaigrala na vse ali nič, vse do vodstva boljši tekmec. Vsaj, kar se tiče posesti.

So pa imeli svoje priložnosti tudi domači, še posebno to velja za zaključek prvega polčasa. Ker jih niso izkoristili, so še tretjič zapovrstjo izgubili in bodo prvenstvo končali na osmem mestu, pred zadnjim krogom so še imeli možnost za sedmo.