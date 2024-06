Cilj Primorja jasen: izogniti se izpadu in usodi Rogaške, tudi s pomočjo Rijeke

Nogometaši Primorja so se zbrali pred začetkom priprav na novo sezono, v kateri bodo prvič po 13 letih del prvoligaške elite. V ajdovskem klubu so si za poglavitni cilj zastavili obstanek med elito. Zaradi tega pa na kocko ne bodo postavljali usode kluba, je jasen športni direktor Boško Županović, ki je v ponedeljek sestankoval z vodilnimi možmi hrvaške Rijeke. Ker pri Primorju še naprej iščejo glavnega sponzorja, bi jim kadrovska injekcija s Kvarnerja prišla še kako prav.

Nogometaši Primorja so v lanski sezoni s 60 točkami precej presenetljivo osvojili drugoligaški naslov in se prvič po stečaju ob koncu sezone 2010/2011 vrnili med prvoligaše. Vodilni možje kluba v minulih tednih niso spali na lovorikah. Vneto iščejo generalnega sponzorja, saj je zelo verjeten scenarij, po katerem bo Primorje kot edini klub v prvi ligi sezono začel brez osrednjega pokrovitelja. Kljub temu so si v mestu burje zastavili ambiciozne cilje. "Z upravo in trenerjem smo za cilj določili peto ali šesto mesto. Normalno pa bi bil že obstanek uspeh v trenutnih okoliščinah," nam je povedal športni direktor Boško Županović in pojasnil: "Klub nima podpore v lokalnem gospodarskem okolju. Za normalno nastopanje v prvi ligi bi potrebovali štirikrat večji proračun kot doslej."

Nogometaši Primorja so napredovanje v prvo ligo potrdili v zadnjem krogu v Sežani. FOTO: ND Primorje icon-expand

Ta je v lanski sezoni znašal slabih 350 tisoč evrov, po besedah Županovića pa bi na prvoligaški sceni potrebovali vsaj milijon in 200 tisočakov. Odločeni so storiti vse, da bi se izognili usodi Rogaške, ki je v minuli sezoni osvojila deveto mesto in pokalno lovoriko, a zaradi finančnih nepravilnosti izpadla v četrto ligo. Prav zaradi tega je prihod novega generalnega sponzorja ključen. "Iščemo na vse strani. Res bi bilo škoda, da bi se zgodba, ki jo je trenutna uprava ustvarjala zadnjih devet let, žalostno končala. Da bi prišlo do scenarija Rogaške in bi zaradi finančnega vidika izpadli, bi bila katastrofa," je pojasnil Županović.

Vodilni možje ajdovskega Primorja, od leve proti desni: Bojan Adžić, Robert Batič, Erik Bovcon in Boško Županović. FOTO: ND Primorje icon-expand

Sodelovanje s Pipistrelom: sanjski scenarij ali zgolj pobožna želja? V ajdovskem klubu, ki je v 90. letih okusil celo slast nastopanja v Evropi, so v stikih tudi s sponzorji iz tujine, a o tem ne želijo govoriti na glas. Nobena skrivnost pa ni, da si prizadevajo za sodelovanje s paradnim konjem ajdovskega gospodarstva – Pipistrelom. "To je naša največja želja. So naši prvi sosedi in imajo realno možnost, da nam pomagajo. Oni tega verjetno ne bi niti občutili. To bi zagotovo postavilo čvrste temelje za prihodnost," se nadeja športni direktor. Na vprašanje, ali imajo v klubu pripravljen rezervni načrt v primeru, da generalnega sponzorja ne dobijo, Županović odgovarja: "Luknjo bomo morali pokrpati z manjšimi sponzorji. Iz meseca v mesec bomo iskali možnosti, kako redno plačevati igralce, kot smo to počeli doslej. Klub v tem trenutku nima nikakršnih dolgov ali obveznosti." Pri iskanju generalnega sponzorja si želijo, da bi ta pokril minimalno 30 odstotkov klubskega proračuna, v idealnem scenariju vsaj polovico. Od tega pa bo potem odvisno tudi kadrovanje kluba, saj moštvo iz lanske sezone bolj kot ne ostaja nespremenjeno.

Bo Ajdovščina na prve prvoligaške tekme morala še počakati? Senca dvoma bdi tudi nad prizoriščem domačih tekem Primorja. Stadion v Ajdovščini namreč (še) nima reflektorjev, ki so predpogoj za tekme prve lige. V klubu imajo zavezo župana, da bo osvetljava urejena najkasneje do konca novembra, nam je pojasnil predsednik kluba Bojan Adžić. Spomladanske tekme bodo tako zagotovo potekale v mestu burje. Kaj pa obračuni v prvem delu sezone? V klubu so že oddali prošnjo nogometni zvezi, naj jim kljub neizpolnjevanju pogojev dovoli "dnevne" tekme igrati na domačem stadionu. O tem bo odločal izvršni odbor NZS na seji 24. junija. Če jim na Brdu pri Kranju ne bodo ugodili, bodo morali Ajdovci iskati alternativo. Kot najbližja se ponujata stadiona v Novi Gorici in Kopru. "V prejšnjih letih so imeli vsi čas za prilagoditev, mi ga nimamo. Vseeno upamo, da nam bo NZS prisluhnila. S tem bi nam omogočila tudi prodajo letnih vstopnic, saj si nihče ne želi domačih tekem gledati na stadionu rivala," se posluha vodilnih mož slovenskega nogometa nadeja Adžić.

Sestanek na Rujevici uspešen, a na dogovor bo treba počakati Sinovi burje imajo na mizi tudi možnost sodelovanja s hrvaško Rijeko. Šlo naj bi za podobno prakso, kot sta jo pred leti izvajala Hajduk in Radomlje in zaradi katere je NZS možnost izposoje nogometašev iz enega kluba omejila na tri. Vodilni možje Primorja so se namreč v ponedeljek sestali z vodilnimi na Rujevici. Obe strani sta se po besedah našega sogovorca strinjali, da obstaja način za kvalitetno sodelovanje. Sploh zato, ker B selekcije hrvaških klubov ne smejo več nastopati v drugoligaški konkurenci. Začasen odhod Rijekinih nadarjenih nogometašev na kaljenje v Ajdovščino bi bil idealna rešitev za oba kluba, je prepričan Županović, ki prvo ligo vidi kot "idealno stopnico za kaljenje mladih". Na uradno potrditev sodelovanja bo kljub nameri obeh klubov treba še počakati. Na Reki se namreč dogovarjajo s potencialnim investitorjem iz Nemčije za prevzem kluba. Več naj bi bilo znanega v prihodnjih dveh tednih. "Dogovorjeni smo, da se bomo takrat znova usedli za mizo in naredili konkreten korak za prihodnje sodelovanje," je ob tem dodal Županović.

1600 navijačev je minulo sezono v Ajdovščini spremljalo severnoprimorski derbi Primorja in Gorice. FOTO: ND Primorje icon-expand

Prihod tujcev? Da, a le kot dodana vrednost Ne glede na to, ali bo do dogovora z Rijeko prišlo, bodo v Ajdovščini ostali zvesti politiki, ki daje poudarek na mladih nogometaših. "Če bo tujec, bo moral biti dodana vrednost," je kot iz topa ustrelil športni direktor, ko smo ga povprašali o možnostih poletnih okrepitev. Želijo se okrepiti na mestih osrednjega branilca, zadnjega vezista in napadalca. Če se bo ponudila možnost, bodo iskali še desnega krilnega napadalca in "polšpico". Županović pri tem dodaja: "Okrepitve bodo morale biti vrhunske. Okrepitev iz tujine mora biti nekdo, ki bo delal razliko. Mora biti dodana vrednost. Da bi pripeljali enakovrednega igralca iz denimo Brazilije ali Hrvaške, ne pride v poštev."

Med tistimi, ki so s klubom že podaljšali pogodbo, sta kapetan Haris Dedić in njegov namestnik Matic Zavnik (na fotografiji). V prejšnji sezoni je odigral vseh 30 tekem in dosegel osem golov ter šest asistenc. FOTO: ND Primorje icon-expand