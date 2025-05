Ajša Sivka v ligo WNBA tik pred velikimi zaslužki

Z novimi pravicami se bodo igralke z vodstvom in lastniki dogovarjale tudi o novi kolektivni pogodbi, ameriški mediji pa pišejo, da naj bi se plače košarkaricam izboljšale za 30 odstotkov. Na spremembe čakajo tudi košarkarice in po podatkih novinarjev naj bi se prav prihodnje leto več kot 100 igralkam iztekle pogodbe, med njimi tudi zvezdnicam Breanni Stewart , Brittney Griner in A'ji Wilson .

Zanimanje za žensko košarko je v ZDA v izjemnem porastu, kar je privedlo do nove pogodbe v zvezi s prodajo televizijskih pravic. Od prihodnjega leta dalje je vodstvo tekmovanja te za naslednjih 11 let prodalo za 2,2 milijarde dolarjev.

In tudi v letošnji sezoni naj bi bila 23-letna Clark najbolj prepoznaven obraz tekmovanja. Delno je to potrdila prijateljska tekma med Indiano in brazilsko reprezentanco v začetku meseca, ki si jo je po televiziji ogledalo 1,3 milijona ljudi, vseh 15.000 sedežev v dvorani pa je bilo razprodanih. Na črnem trgu so se vstopnice prodajale tudi za več kot 400 dolarjev.

In prav omenjena košarkarica je dokaz, da so tudi v WNBA že zdaj možni visoki zaslužki. S 75.000 dolarji letne plače ima Clark sicer majhno osnovo za igranje, a kot poročajo mediji v ZDA, naj bi ji samo opremljevalec Nike na leto plačal tri milijone dolarjev za sodelovanje, skupaj pa naj bi igralka iz različnih virov lani zaslužila 11 milijonov ameriških zelencev.

Bržkone je prav na vrhu spiska tistih, ki jo želijo v klubu obdržati. Tam ji glede na pogodbo, ki velja med klubi v ligi, zdaj lahko ponudijo največ 250.000 dolarjev na leto, a že prihodnjo sezono naj bi se ta številka dvignila.

Za slovenske ljubitelje ženske košarke pa bo Clark v ospredju že ta konec tedna. Njena vročica iz Indiane namreč v uvodnem nastopu gosti prav Chicago Sky.