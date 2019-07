Aktualni evropski podprvak nova 'žrtev' Rdečih vragov v Šanghaju

Komaj 18-letni napadalno usmerjeni vezist je v igro vstopil v drugem polčasu in povzročil nemalo preglavic ožji obrambi aktualnega evropskega klubskega podprvaka, ki je bil večji del obračuna proti Manchester Unitedu v okviru mednarodnega pokala prvakov v Šanghaju v podrejenem položaju.



Po zmagi nad milanskim Interjem minulo soboto so varovanci norveškega strokovnjaka Oleja Gunnarja Solskjaerja prikazali novo dobro nogometno predstavo, ki obeta pred začetkom nove klubske sezone. Rdeči vragi so prišli v vodstvo v 21. minuti, ko je Anthony Martial izkoristil lepo podajo Andreasa Pereire. "Naš prvi zadetek je bil plod moštvene igre, kar me še posebej veseli. Ta zadnja podaja Pereire je imela 'oči', kot radi pravimo v nogometnem žargonu, Anthony (Martial, op. p.) pa je za piko na i uspešno zaključil. Tudi ko smo prejeli izenačujoči zadetek, fantje niso 'izgubili glav' in so še naprej iskali drugi zadetek. Ta je prišel v najboljšem mogočem trenutku, saj se tekmec do konca tekme ni uspel pobrati. Vesel sem vsake zmage," je po drugem uspehu v Šanghaju dejal strateg Manchester Uniteda.



TEKMA



Ob polčasu sta tako Solskjaer kot na drugi strani Mauricio Pochettino zamenjala praktično celotni enajsterici, kar je pripomoglo k ohranitvi visokega ritma igre iz prvega polčasa. Spursi so prevzeli vajeti igre v svoje noge in v 65. minuti prišli do zasluženega izenačenja prek Lucasa Moure. Do 80. minute, ko je Angel Gomes odločil vprašanje zmagovalca, si moštvi nista uspeli priigrati omembe vrednih priložnosti. Ko potegnemo črto, so imeli Rdeči vragi nekaj več od igre in z novo zmago podaljšali niz neporaženosti v pripravljalnem obdobju.



Mednarodni pokal prvakov, Šanghaj, izid:

Manchester United- Tottenham 2:1 (1:0)

Martial 21., Gomes 80.; Moura 65.