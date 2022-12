Al Arabiya poroča: Cristiano Ronaldo je podpisal za Al Nassr

Poročanja arabskih in španskih medijev so se po poročanju Al Arabiye – medija, ki pokriva celoten arabski polotok, uresničila. Nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki se je tik pred mundialom razšel z Manchester Unitedom, naj bi podpisal dve in polletno pogodbo z devetkratnim prvakom Savdske Arabije Al Nassrom.

Mednarodna arabska telvizija Al Arabiya, ki je bazirana v Dubaju poroča, da je Cristiano Ronaldo z Al Nassrom sklenil pogodbo, ki ga z drugim najtrofejnešim klubom v Savdski Arabiji veže do poletja 2025. Portugalski zvezdnik se bo tako ob koncu kariere preselil na arabski polotok, kjer bo poskušal Al Nassrju, ki ga vodi španski strateg Rudi Garcia, prekiniti dominanco Al Hilala, ki je zmagal v zadnji treh sezonah prve lige Savdske Arabije. V aktualni sezoni po desetih krogih sicer vodi Al Shabab, Al Nassr je drugi, Al Hilal pa četrti. V Riadu se bo pridružil manjši koloniji tujcev, ki jo med drugim sestavljajo kolumbijski vratar David Ospina, španski branilec Alvaro Gonzalez, brazilska vezista Luiz Gustavo ter Talisca in kamerunski napadalec Vincent Aboubakar. icon-expand Cristiano Ronaldo slavi zadetek FOTO: AP Po poročanju CBS-a, naj bi se Portugalec dogovoril za plačo v višini 75 milijonov dolarjev oziroma dobrih 70 milijonov dolarjev letno. Del zdravniškega pregleda je že opravil v Madridu, drugi del pa bo v soboto opravil v Riadu, kjer domuje njegov bodoči delodajalec. Pričakuje se, da bo nato Ronaldo tudi uradno predstavljen po sobotni tekmi Al Nassrja z Al Khaleejem.