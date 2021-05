Prvi mož PSG sporoča Barci: Neymarja pustite pri miru

Kot je poročal Catalunya Radio, naj bi predsednik Paris Saint-Germaina Naser Al-Helaifi v sporočilu vodstvo Barcelone opozoril, da naj ne "destabilizira" Brazilca. Novi predsednik BarceJoan Laporta nekdanjega člana kluba, ki ga je po kontroverznem plačilu odkupne klavzule v višini 222 milijonov evrov zapustil, vidi kot sanjsko okrepitev za prihodnjo sezono, čeprav je jasno, da Katalonci zaradi težav s financami veliko manevrskega prostora nimajo.

Catalunya Radioje poročal o sporočilu, ki ga naj bi Al-Helaifi poslal v Katalonijo, v katerem je bojda pisalo, da naj Neymarja "pustijo pri miru" in prenehajo z "destabilizacijo igralca in kluba". Madridski AS dodaja, da bodo Parižani o destabilizaciji sicer težko govorili, ko pa so Katalonce sami postavili v izjemno neugoden položaj v poletju 2017, ko je Brazilec (seveda s pomočjo nakazila Parižanov) plačal svojo odkupno klavzulo.

V Barcelono prispel tudi Neymarjev sin

Al-Helaifijevo svarilo ne bo zaleglo, dodaja Catalunya Radio, saj naj bi Neymar ostal v osrčju projekta za sezono 2021/22. Za Laporto, dodaja katalonski radio, je povratek Brazilca "ključen" v finančnem, strateškem in športnem smislu. Pripravljen na povratek na stadion Camp Nou naj bi bil tudi nogometaš sam, saj naj bi si spet želel zaigrati z Lionelom Messijem. Argentinskemu kapetanu Barce se že čez dober mesec pogodba izteče, njegova prihodnost pa je že lep čas ena glavnih tem v španskih in svetovnih športnih medijih.

Neymar naj bi bil zdaj sicer bolj zadovoljen v Parizu kot pred kakšnim letom ali dvema, a tudi po prvem slovesu od Barcelone nikoli ni opustil možnosti, da bi nekoč spet živel v katalonski prestolnici, kjer naj bi s šolanjem nedavno začel tudi njegov sin, čigar očim se je z devetletnim Davijem Luccoter še nekaterimi člani družine pojavil na več fotografijah iz Barcelone oziroma njenega obrobja.

ASdodaja, da morebitnega dogovora ne bodo prav nič olajšali napeti odnosi med kluboma, ki jih je prvič resneje načel bivši predsednik Barce Josep Maria Bartomeu, ko je želel pripeljati Thiaga Silvo, Marquinhosa in/ali Marca Verrattija, tudi po povratku Laporte v katalonske pisarne pa se stanje ni izboljšalo. Iz Pariza so redno prihajala sporočila, ki so namigovala na prihod Messija, a od takrat se je spremenilo veliko ‒ PSG je kljub velikopoteznim načrtom spet ostal brez naslova v Ligi prvakov, v polfinalu je bil za nameček od kluba katarskih mogotcev boljši veliki "arabski rival" Manchester City, ki ga vodi kraljeva družina Združenih arabskih emiratov. S podaljšanjem pogodbe je začel zavlačevati tudi Neymar, potem ko se je nekaj časa zdelo, da je z Brazilcem že vse dogovorjeno. Trenutno veljavna pogodba se mu izteče leta 2022, zato bi se lahko že čez pol leta neovirano pogajal z naslednjimi delodajalci in morda Pariz celo zapustil kot prost igralec.