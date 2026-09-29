Al-Helajfi pozval Čeferina k novi kandidaturi, predsednik Uefe kritiziral Fifo

"Nogomet potrebuje velike voditelje, kot ste vi, in v imenu več kot 900 klubov EFC vas prosimo, da naslednje leto ponovno kandidirate," je 58-letnemu Slovencu dejal al-Helajfi, ki je tudi predsednik Paris Saint-Germaina. Čeferin, ki je bil septembra 2016 prvič izvoljen na čelo Uefe in potem znova še v letih 2019 in 2023, se doslej ni jasno izrekel, ali bo znova kandidiral. V pogovoru za britanski podkast The Rest is Politics konec avgusta je Čeferin izključil kandidaturo za predsednika Mednarodne nogometne zveze Fife na volitvah marca 2027. Zdajšnji predsednik Fife Gianni Infantino je trenutno edini kandidat.

Gianni Infantino FOTO: Profimedia

"Res je žalostno videti trenutno situacijo," je glede krize upravljanja Fife dejal al-Helajfi, ne da bi imenoval Infantina ali Fifo. "Namesto da bi izboljšali naš šport, zapravljamo čas za reševanje težav. Nogomet deluje, ko poslušamo drug drugega. Ko smo drug do drugega transparentni. Predvsem pa, ko smo iskreni," je dodal predsednik PSG. Čeferin je na skupščini EFC še enkrat kritiziral retoriko Fife, s katero je branila Infantinov projekt Fifa Forward Enterprise, ki je predvidel ustanovitev hčerinske družbe. Ta bi upravljala s pravicami tekmovanj, tudi svetovnih prvenstev, in bi zasebnim vlagateljem omogočila do 20-odstotni delež v tem subjektu. Od tega projekta so sicer že odstopili. Infantino je ta predlog promoviral kot način pridobivanja dodatnih sredstev za razvoj nogometa in trdil, da je bil predmet demokratičnih posvetov z 211 članicami Fife. "Svetovni nogomet je nedavno slišal neke zelo prikladne besede. Razvoj, demokratizacija, konzultacije, besede, ki se uporabljajo za opsovanje nasprotnega. Prodaja dela prihodnosti ne postane razvoj samo zato, ker vi pravite, da je to razvoj. Postavljanje nacionalnih zvez pred dejstvo, ne pomeni demokratizacije, tudi če temu tako pravite, ne glede na višino čeka. In skrivnostnost ne postane svetovanje samo zato, ker vi temu tako pravite," je hrvaška tiskovna agencija Hina navedla Čeferina.

Aleksander Čeferin FOTO: AP