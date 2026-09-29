Al-Helajfi pozval Čeferina k novi kandidaturi, predsednik Uefe kritiziral Fifo

"Nogomet potrebuje velike voditelje, kot ste vi, in v imenu več kot 900 klubov EFC vas prosimo, da naslednje leto ponovno kandidirate," je 58-letnemu Slovencu dejal al-Helajfi, ki je tudi predsednik Paris Saint-Germaina.
Čeferin, ki je bil septembra 2016 prvič izvoljen na čelo Uefe in potem znova še v letih 2019 in 2023, se doslej ni jasno izrekel, ali bo znova kandidiral. V pogovoru za britanski podkast The Rest is Politics konec avgusta je Čeferin izključil kandidaturo za predsednika Mednarodne nogometne zveze Fife na volitvah marca 2027. Zdajšnji predsednik Fife Gianni Infantino je trenutno edini kandidat.
"Res je žalostno videti trenutno situacijo," je glede krize upravljanja Fife dejal al-Helajfi, ne da bi imenoval Infantina ali Fifo. "Namesto da bi izboljšali naš šport, zapravljamo čas za reševanje težav. Nogomet deluje, ko poslušamo drug drugega. Ko smo drug do drugega transparentni. Predvsem pa, ko smo iskreni," je dodal predsednik PSG.
Čeferin je na skupščini EFC še enkrat kritiziral retoriko Fife, s katero je branila Infantinov projekt Fifa Forward Enterprise, ki je predvidel ustanovitev hčerinske družbe. Ta bi upravljala s pravicami tekmovanj, tudi svetovnih prvenstev, in bi zasebnim vlagateljem omogočila do 20-odstotni delež v tem subjektu. Od tega projekta so sicer že odstopili.
Infantino je ta predlog promoviral kot način pridobivanja dodatnih sredstev za razvoj nogometa in trdil, da je bil predmet demokratičnih posvetov z 211 članicami Fife.
"Svetovni nogomet je nedavno slišal neke zelo prikladne besede. Razvoj, demokratizacija, konzultacije, besede, ki se uporabljajo za opsovanje nasprotnega. Prodaja dela prihodnosti ne postane razvoj samo zato, ker vi pravite, da je to razvoj. Postavljanje nacionalnih zvez pred dejstvo, ne pomeni demokratizacije, tudi če temu tako pravite, ne glede na višino čeka. In skrivnostnost ne postane svetovanje samo zato, ker vi temu tako pravite," je hrvaška tiskovna agencija Hina navedla Čeferina.
Slednji je pozneje pozval klubske predstavnike, da si zamislijo položaj, v katerem se eden od vodilnih ljudi v klubu skrivno dogovarja o prepustitvi nadzora nad najvrednejšo lastnino brez vedenja uprave, igralcev ali navijačev, pri čemer je dogovor praktično že sklenjen, preden oni zvedo za to. "Kaj bi naredila vaša uprava," je vprašal.
Nadaljeval je s hipotetično situacijo, v kateri ena oseba dodeli priznanje politiku, takoj zatem pa ta politik objavi telefonski pogovor, po katerem pravila niso več ista. "Kolikokrat bi se to moralo zgoditi v vaših klubih, preden uprava reče dovolj?" je še dejal Čeferin. "Prijatelji moji, mislim, da je čas, da rečemo dovolj," je zaključil.
Pred tem je Fifa v pismu sodišču na Floridi in objavljenem v javnosti obtožila evropsko zvezo Uefo, da proti njej vodi "dezinformacijsko kampanjo". Razlog je zahteva Uefe po dostopu do spornih dokumentov, povezanih z zdaj sicer opuščenim načrtom Giannija Infantina za prodajo lastniških deležev v svetovnem prvenstvu.
Fifa je vodilne predstavnike evropskega nogometa obtožila nadlegovanja Infantina in poskusa vplivanja na predsedniške volitve s "širjenjem dezinformacij" o njem. Obenem je Fifa pozvala ameriško sodišče, naj zavrne zahtevo za razkritje dokumentov, povezano s kontroverznim naložbenim predlogom, so poročali svetovni mediji.
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