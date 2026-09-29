Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Al-Helajfi pozval Čeferina k novi kandidaturi, predsednik Uefe kritiziral Fifo

Koebenhavn, 29. 09. 2026 19.15 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Nasser Al-Khelaifi in Aleksander Čeferin

Predsednik Evropskega združenja klubov (EFC) Naser al-Helajfi je na redni skupščini EFC v Koebenhavnu pozval predsednika Evropske nogometne zveze Uefe Aleksandra Čeferina k novi kandidaturi za predsednika krovne evropske nogometne organizacije, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Nogomet potrebuje velike voditelje, kot ste vi, in v imenu več kot 900 klubov EFC vas prosimo, da naslednje leto ponovno kandidirate," je 58-letnemu Slovencu dejal al-Helajfi, ki je tudi predsednik Paris Saint-Germaina.

Čeferin, ki je bil septembra 2016 prvič izvoljen na čelo Uefe in potem znova še v letih 2019 in 2023, se doslej ni jasno izrekel, ali bo znova kandidiral. V pogovoru za britanski podkast The Rest is Politics konec avgusta je Čeferin izključil kandidaturo za predsednika Mednarodne nogometne zveze Fife na volitvah marca 2027. Zdajšnji predsednik Fife Gianni Infantino je trenutno edini kandidat.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

"Res je žalostno videti trenutno situacijo," je glede krize upravljanja Fife dejal al-Helajfi, ne da bi imenoval Infantina ali Fifo. "Namesto da bi izboljšali naš šport, zapravljamo čas za reševanje težav. Nogomet deluje, ko poslušamo drug drugega. Ko smo drug do drugega transparentni. Predvsem pa, ko smo iskreni," je dodal predsednik PSG.

Čeferin je na skupščini EFC še enkrat kritiziral retoriko Fife, s katero je branila Infantinov projekt Fifa Forward Enterprise, ki je predvidel ustanovitev hčerinske družbe. Ta bi upravljala s pravicami tekmovanj, tudi svetovnih prvenstev, in bi zasebnim vlagateljem omogočila do 20-odstotni delež v tem subjektu. Od tega projekta so sicer že odstopili.

Infantino je ta predlog promoviral kot način pridobivanja dodatnih sredstev za razvoj nogometa in trdil, da je bil predmet demokratičnih posvetov z 211 članicami Fife.

"Svetovni nogomet je nedavno slišal neke zelo prikladne besede. Razvoj, demokratizacija, konzultacije, besede, ki se uporabljajo za opsovanje nasprotnega. Prodaja dela prihodnosti ne postane razvoj samo zato, ker vi pravite, da je to razvoj. Postavljanje nacionalnih zvez pred dejstvo, ne pomeni demokratizacije, tudi če temu tako pravite, ne glede na višino čeka. In skrivnostnost ne postane svetovanje samo zato, ker vi temu tako pravite," je hrvaška tiskovna agencija Hina navedla Čeferina.

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin
FOTO: AP

Slednji je pozneje pozval klubske predstavnike, da si zamislijo položaj, v katerem se eden od vodilnih ljudi v klubu skrivno dogovarja o prepustitvi nadzora nad najvrednejšo lastnino brez vedenja uprave, igralcev ali navijačev, pri čemer je dogovor praktično že sklenjen, preden oni zvedo za to. "Kaj bi naredila vaša uprava," je vprašal.

Nadaljeval je s hipotetično situacijo, v kateri ena oseba dodeli priznanje politiku, takoj zatem pa ta politik objavi telefonski pogovor, po katerem pravila niso več ista. "Kolikokrat bi se to moralo zgoditi v vaših klubih, preden uprava reče dovolj?" je še dejal Čeferin. "Prijatelji moji, mislim, da je čas, da rečemo dovolj," je zaključil.

Pred tem je Fifa v pismu sodišču na Floridi in objavljenem v javnosti obtožila evropsko zvezo Uefo, da proti njej vodi "dezinformacijsko kampanjo". Razlog je zahteva Uefe po dostopu do spornih dokumentov, povezanih z zdaj sicer opuščenim načrtom Giannija Infantina za prodajo lastniških deležev v svetovnem prvenstvu.

Fifa je vodilne predstavnike evropskega nogometa obtožila nadlegovanja Infantina in poskusa vplivanja na predsedniške volitve s "širjenjem dezinformacij" o njem. Obenem je Fifa pozvala ameriško sodišče, naj zavrne zahtevo za razkritje dokumentov, povezano s kontroverznim naložbenim predlogom, so poročali svetovni mediji.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet čeferin uefa fifa

Po točki proti Škotski je cilj jasen: zmaga nad Severno Makedonijo

24ur.com Osem zvez skupaj s slovensko predlagalo Čeferina za nov mandat na čelu Uefe
24ur.com Aleksander Čeferin tudi uradno kandidira za nov mandat predsednika Uefe
24ur.com Kaveh Solhekol: Čeferinu smo dolžni opravičilo
24ur.com Čeferin kritičen do selitve tekem v tujino
24ur.com Domžalska podpora politiki Uefe: ne Superligi
24ur.com Mijatović: Sodelovanje z Uefo in Čeferinom ne bi moglo biti boljše
24ur.com Miroslavu Kloseju velika čast, prejemnik nagrade predsednika Uefe
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Damjan Murko z družinsko fotografijo navdušil splet
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele
Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
zadovoljna
Portal
Nihče ni verjel, da bo trajalo, danes pa praznujeta že drugo obletnico
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Pojavila se je v prosojni obleki in takoj postala glavna tema
Pojavila se je v prosojni obleki in takoj postala glavna tema
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
vizita
Portal
Če želite močnejše noge, ne delajte samo počepov: ta vaja krepi mišice, ki jih pogosto zanemarimo
Ali čokolada povzroča migreno ali je le opozorilni znak?
Ali čokolada povzroča migreno ali je le opozorilni znak?
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
cekin
Portal
Hišo prodali v petih dneh in iztržili 307.000 evrov več: zaslužna ni bila prenova, temveč ena poteza
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Obvezna božičnica 2026 bo višja: za koliko in kdaj bo na računih
Obvezna božičnica 2026 bo višja: za koliko in kdaj bo na računih
moskisvet
Portal
Pri 18 letih je zagrešila brutalen umor, zdaj jo po 31 letih čaka usmrtitev
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Nenavaden posnetek iz postelje sprožil plaz odzivov - kaj se dogaja z Madonno?
Nenavaden posnetek iz postelje sprožil plaz odzivov - kaj se dogaja z Madonno?
Je fluorid v pitni vodi res povezan z jedrskim orožjem?
Je fluorid v pitni vodi res povezan z jedrskim orožjem?
dominvrt
Portal
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
Še je toplo, a te rastline že potrebujejo selitev v notranjost
Še je toplo, a te rastline že potrebujejo selitev v notranjost
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Hiše iz 80. let so spet priljubljene za nakup, a skrivajo nekaj dragih pasti
Hiše iz 80. let so spet priljubljene za nakup, a skrivajo nekaj dragih pasti
okusno
Portal
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo
Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo
Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni
Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
voyo
Portal
Zgodba Taylor Swift
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961