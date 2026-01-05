Barcelona novo (staro) okrepitev našla v Savdski Arabiji

Trenutno vodilna ekipa italijanskega prvenstva je pred dnevi dosegla dogovor z Al Hilalom, kjer si od poletja 2024 kruh služi Joao Cancelo. Inter prestopa ni uspel realizirati, saj naj bi bila pri portugalskem branilcu na seznamu želja prva Barcelona. Čakanje se bo očitno izplačalo, italijanski novinar Fabrizio Romano namreč poroča, da Cancela od vrnitve v katalonsko prestolnico ločijo le še formalnosti. Blaugrana je že poslala ponudbo za 31-letnika, ki bo v prihodnosti igral s statusom posojenega igralca.