Je Al Hilal res postavil svetovni rekord za največ zaporednih zmag?

Nogometaši Al Hilala so nazadnje oddali točke 21. septembra 2023, ko so remizirali proti Damacu. Od takrat je klub, pri katerem med drugim igrajo Aleksandar Mitrović, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergej Milinković-Savić in poškodovani Neymar, slavil na 28 zaporednih tekmah. S tem so presegli rekord valižanske ekipe The New Saints, ki je v sezoni 2016/17 slavila na 27 zaporednih tekmah, še pred njimi pa je nizozemski Ajax med letoma 1971 in 1972 zabeležil 26 zaporednih zmag. Mejnik savdskega prvoligaša so kot rekord razglasili tudi pri Guinnessovih svetovnih rekordih.

Pa res nikoli noben klub ni zmagal več kot 28-krat zapored? No, to ni popolnoma resnično. Škotski petoligaš East Kilbride je denimo leta 2016 vknjižil 30 zaporednih zmag, dosežka pa pri Guinnessovih svetovnih rekordih niso priznali, saj gre za nižjeligaški polprofesionalni nogomet.

Kaj pa med prvoligaši? Tudi tukaj so zadeve rahlo zakomplicirane. Madžarski Ujpes je po drugi svetovni vojni v sezoni 1945/46 osvojil ligo, v kateri so odigrali 26 tekem in prav na vsaki izmed njih slavili. Sezono prej so zaključili z dvema zmagama, prav tako pa so po rednem delu sezone 1945/46 v play-offih vknjižili dve zmagi, dokler niso niza prekinili z remijem proti Ferencvarošu, kar pomeni, da je klub iz predmestja Budimpešte zmagal 30 tekem zapored. "Za to, da bi potrdili niz zmag Ujpesta, nimamo dovolj informacij. Ko gre za tako stare nogometne tekme je pogosto problem, da je podatkov premalo, kar pomeni, da raziskave za odobritev rekorda ne moremo sprožiti," so o omenjeni temi The Athleticu povedali pri Guinnessovih svetovnih rekordih.